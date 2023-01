DJ Lufthansa gibt Angebot für ITA Airways ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat ein Angebot für eine Beteiligung am Alitalia-Nachfolger ITA Airways abgegeben. Wie Deutschlands größte Fluggesellschaft mitteilte, will sie zunächst einen Minderheitsanteil erwerben. Die Option zum Kauf der verbleibenden Anteile will sich die Lufthansa für später vorbehalten.

Ein entsprechendes Angebot in Form einer Absichtserklärung hat die Lufthansa den weiteren Angaben zufolge am Berichtstag beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingereicht. Im Falle einer beidseitigen Unterzeichnung dieser Absichtserklärung würden die weiteren Verhandlungen und Gespräche exklusiv geführt. Dabei würden insbesondere die Ausgestaltung einer möglichen Beteiligung, die kommerzielle und operative Einbindung der ITA in die Lufthansa Airline Group und die sich daraus ergebenden Synergien im Fokus stehen.

Die Lufthansa erklärte, Italien sei außerhalb ihrer Heimatmärkte und nach den USA der wichtigste internationale Markt. Die italienische Wirtschaft sei stark exportorientiert und deshalb auch für den Geschäftsreiseverkehr von großer Bedeutung. Bei Privatreisenden ist Italien als Urlausziel sehr beliebt.

