DJ DAVOS/Scholz offen für Verhandlungen über Zollabkommen mit USA

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut für engere Handelsbeziehungen mit den USA stark gemacht. Er sagte in seiner Rede, dass er neben Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern, Indien und Indonesien auch ein Abkommen mit den USA anvisiere. "Wir sind offen, über ein Zollabkommen für den Industriesektor mit den Vereinigten Staaten zu diskutieren", sagte Scholz in seiner auf Englisch gehaltenen Rede.

January 18, 2023 10:22 ET (15:22 GMT)

