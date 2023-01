© Foto: wallstreet:online



Drei Unternehmen, drei Charts - und drei Mal Quartalzahlen. Martin Goersch von America's Most Wanted analysiert aussichtsreiche US-Werte vor den bevorstehenden Earnings.

Wenn die Konzerne aus dem S&P 500 ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren, schauen Investoren und Anleger vor allem auf die Prognosen für das neue Jahr. Kommt es zu Gewinneinbrüchen oder können die Börsen-Schwergewichte den schwierigen Rahmenbedingungen trotzen?

Hohe Zinsen und steigende Kapitalkosten tun vor allem Wachstumswerten weh. Könnten Value-Aktien also jetzt die Antwort sein? Martin Goersch von unserem Börsendienst America's Most Wanted schaut sich in der Chartanalyse auf wallstreet:online TV drei Unternehmen an, die in den nächsten Tagen Zahlen vorlegen. Jetzt einschalten!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion