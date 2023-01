Straubing (ots) -



Der Krieg in der Ukraine wird nicht durch westliche Kampfpanzer verlängert, sondern dadurch, sie nicht zu liefern. Denn solange man im Kreml noch davon überzeugt ist, diesen barbarischen Krieg gewinnen zu können, gibt es keine Aussicht auf Frieden. Gewiss ist es richtig, immer wieder diplomatische Möglichkeiten auszuloten. Die gibt es aber nicht zu russischen Bedingungen. Sein verbrecherischer Angriffskrieg sowie Raketen- und Drohnen-Terror auf die Zivilbevölkerung dürfen nicht damit belohnt werden, dass der Angreifer annektierte Gebiete behalten darf. Darum muss es beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe an an diesem Freitag umfangreiche Zusagen an Kiew geben. Und da darf Berlin nicht abseits stehen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5419817

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de