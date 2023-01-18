FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KALERA PLC DL-,0001 Z1G IE0009BOA4C9
AB/FROM ONWARDS 18.01.2023 16:50 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KALERA PLC DL-,0001 Z1G IE0009BOA4C9
AB/FROM ONWARDS 18.01.2023 16:50 CET
KALERA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de