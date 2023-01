Japan scheint weder sich selbst noch die breiteren Finanzmärkte auf das vorzubereiten, was die meisten für eine unvermeidliche geldpolitische Wende in den kommenden Monaten halten. Von Neil Wilson, Finalto Trading Je länger es an der Steuerung der Zinskurve festhält - in einer Welt steigender Zinsen -, desto schlimmer sind die längerfristigen Folgen und desto schwieriger wird es sein, eine ‚sanfte' ...

Den vollständigen Artikel lesen ...