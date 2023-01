Der DAX befindet sich auch am heutigen Mittwoch direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Erneut versuchte der DAX einen Ausbruch nach oben, erreichte im Tageshoch aber nur 15.250 Punkte und kam dann wieder zurück. Aktuell zeigt sich der DAX bei 15.181 Punkten. Am Vortag hieß es im Insight: "Allerdings befindet sich auch der S&P 500 direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart und könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...