Fünf bärenstarke Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3HbArYA Das Five Lions Zertifikat liefert das Rezept für eine langfristige, überdurchschnittliche Performance. Auch wenn ihn die aktuelle Rallye am Aktienmarkt überrascht hat, glaubt Börsenexperte Uwe Lang für dieses Jahr weiter an steigende Kurse. Dass die Märkte auch Rezessionsjahren zulegen, sei keine Seltenheit. Anleger spekulierten dann in der Regel schon auf eine Erholung nach dem Abschwung. Mit Thyssenkrupp, TUI und Morphosys nimmt sich Lang drei der meistdiskutierten Aktien der wallstreet:online-User vor. Und er hat einen eindeutigen Favoriten! Jetzt einschalten und mehr erfahren.