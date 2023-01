The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2023



ISIN Name

GB00BLF7NX68 KISTOS PLC LS -,01

CA57776F4050 MAVERIX METALS

CA86218J1057 STORM EXPLORATION INC.

US33749P2002 FIRST WAVE BIOP.NEW-,0001

US45168K4058 IDERA PHARMAC. DL-,001

