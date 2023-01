Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -QPS, eine globale Auftragsforschungsorganisation (contract research organisation, CRO), feiert 20 Jahre Exzellenz bei der Bereitstellung umfassender klinischer Forschungsdienstleistungen in Taiwan. Zusätzlich zu den Kernkompetenzen in den Bereichen Bioanalyse und Toxikologie bietet QPS Taiwan auch Dienstleistungen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Arzneimittelentwicklung an, wie klinische Studien der Phase I bis IV, vollumfassende CRO-Dienstleistungen und neuerdings erweiterte Leistungen für pharmakologische Studien.In den letzten 20 Jahren hat QPS ein Kompetenzzentrum in Taiwan aufgebaut, das vollständig auf die Bedürfnisse der Biotech- und Pharmaindustrie in Bezug auf die Entwicklung von Arzneimitteln abgestimmt ist und Dienstleistungen über das gesamte Spektrum von präklinischen bis hin zu klinischen Studien anbietet. Diese Einrichtungen stellen sicher, dass QPS über die Fähigkeiten, Möglichkeiten und die Räumlichkeiten verfügt, um globale Projekte in den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie, Pharmakologie und klinische Arzneimittelentwicklung vollständig umzusetzen."QPS Taiwan feiert mit Stolz diesen wichtigen Meilenstein, seit 20 Jahren CRO-Dienstleistungen in Taiwan anzubieten. Die Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln ist ein entscheidender Teil des Arzneimittelentwicklungsprozesses, und QPS fühlt sich geehrt, bei dieser entscheidenden Arbeit als ein wichtiger Akteur anerkannt zu werden. Wir sind den Pharma- und Biotech-Unternehmen dankbar, die QPS Taiwan darin vertrauen, ihre neuen Arzneimittelkandidaten durch den Entwicklungsprozess zu führen", sagte Vincent Yen, Verwaltungsleiter von QPS Taiwan, QPS Qualitix und QPS Unitix.Im Rahmen des 20. Jubiläumsjahres führt QPS Taiwan neue Multi-Spezies-Fähigkeiten bei Wundheilungsmodellen und neue pharmakologische Dienstleistungen für entzündliche Darmerkrankung (IBD), nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) und atopische Dermatitis ein. Wie kürzlich berichtet, hat QPS Dr. Dr. Mei-Ling Hou, PhD, eingestellt, um die neue Pharmakologieabteilung zu leiten. Er wechselt vom Development Center for Biotechnology (DCB) zu QPS.INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLCQPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für Drug Discovery sowie, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Bioanalyselabor zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische F&E-Auftragsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit sowie gebrauchsfertige Labore und Einrichtungen. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten und Ressourcen steht QPS in seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden überlegene Qualität, qualifizierte Leistungen und zuverlässigen Service zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.qps.com oder per E-Mail an info@qps.com.E-Mail: gabrielle.pastore@qps.comKontakt:Gabrielle Pastore, QPS302-635-4290gabrielle.pastore@qps.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1985322/Vincent_Yen_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/805158/QPS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qps-taiwan-feiert-20-jahre-cro-dienstleistungen-301725354.htmlOriginal-Content von: QPS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81068/5419899