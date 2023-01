Der führende Anbieter datenorientierter KI hat seinen Kundenstamm verdreifacht, neue Innovationen für grundlegende Modelle eingeführt und sein ML-Stack-Integrations-Ökosystem erheblich erweitert

Snorkel AI, das Unternehmen für datenorientierte KI-Plattformen, gab heute eine Rekord-Geschäftsdynamik für 2022 bekannt, angeführt von einem dreistelligen Kundenwachstum. Zu den Neukunden zählen BNY Mellon, Black Swan Data, das CSET (Center for Security and Emerging Technology) der Georgetown University, und Pixability. Snorkel AI hat außerdem fünf der zehn führenden US-Banken zu seinem Kundenportfolio hinzugefügt und seinen Kundenstamm um eine Reihe von Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistung, Versicherung, Pharma und Gesundheitswesen, Fertigung und Einzelhandel erweitert.

Teams für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen in Unternehmen nutzen Snorkel Flow, die Vorzeige-KI-Plattform des Unternehmens, die auf programmgesteuerter Kennzeichnung basiert, um die Entwicklung von KI-Anwendungen um das 10- bis 100-fache zu beschleunigen. Unternehmen erzielen eine Kapitalrendite pro Projekt von Hunderttausenden bis zu über einer Million Dollar und erschließen völlig neue Anwendungsfälle für NLP, Dokumentenverarbeitung, Automatisierung, Analytik und mehr, die bei manueller Kennzeichnung nicht zur Verfügung stehen.

"Das Tempo des Fortschritts in der KI steigt an, besonders bei Grundmodellen", sagte Alex Ratner, CEO und Mitbegründer von Snorkel AI. "Allerdings sind mehr Unternehmen als je zuvor praktisch durch den Bedarf an Trainingsdaten blockiert, die benötigt werden, um Modelle an ihre spezifischen Anwendungsfälle und qualitativen Produktionsanforderungen anzupassen. Mit unserer datenorientierten KI-Plattform überbrücken wir die Lücke zwischen Unternehmens-KI und den neuesten Innovationen. Unsere Marktführerschaft und unser Wachstum sind klare Indikatoren für den Wert, der sich daraus für unsere Kunden ergibt."

Snorkel AI setzte seine Innovation im Jahr 2022 fort, indem es die allgemeine Verfügbarkeit von Snorkel Flow bekannt gab. Das Unternehmen fügte außerdem eine Reihe datenorientierter KI-Fähigkeiten hinzu, die darauf ausgelegt sind, die KI-Entwicklung in Unternehmen mithilfe automatisierter Kennzeichnung, effizienter Zusammenarbeit zwischen Datenwissenschaftlern und Fachleuten sowie schneller, modellgeführter Iteration zu beschleunigen.

Entwicklung datenorientierter Grundmodelle : Workflows zur Feinabstimmung von Grundmodellen oder großen Sprachmodellen und deren Verwendung zum Erstellen kleinerer, spezialisierter Modelle, die für komplexe, leistungskritische Anwendungsfälle eines Unternehmens bereitgestellt werden können.

: Workflows zur Feinabstimmung von Grundmodellen oder großen Sprachmodellen und deren Verwendung zum Erstellen kleinerer, spezialisierter Modelle, die für komplexe, leistungskritische Anwendungsfälle eines Unternehmens bereitgestellt werden können. Kontinuierliches Feedback zum Modell : Automatisiertes Modelltraining und integrierte Analyse, um bei der Entwicklung von Trainingsdaten Anleitungen nahezu in Echtzeit bereitzustellen.

: Automatisiertes Modelltraining und integrierte Analyse, um bei der Entwicklung von Trainingsdaten Anleitungen nahezu in Echtzeit bereitzustellen. Clusteransicht : Sofortige Erstellung einbettungsbasierter Cluster und automatisch generierter Cluster-Kennzeichnungsfunktionen, um ein riesiges nicht gekennzeichnetes Dataset schnell in qualitativ hochwertige Trainingsdaten umzuwandeln.

: Sofortige Erstellung einbettungsbasierter Cluster und automatisch generierter Cluster-Kennzeichnungsfunktionen, um ein riesiges nicht gekennzeichnetes Dataset schnell in qualitativ hochwertige Trainingsdaten umzuwandeln. Neues Studio: Unterstützung für eine Vielzahl von Datentypen und ML-Aufgaben wie Text- oder Dokumentenklassifizierung und -extraktion, PDF- und gesprächsorientierte KI-Pipelines, Sequenz-Tagging und mehr.

Weitere Höhepunkte im Jahr 2022 waren:

Erweiterung des Ökosystems der Partnerschaften : Snorkel AI vertiefte seine Partnerschaften im gesamten Ökosystem der Unternehmens-KI, darunter Microsoft Azure AI Services, Google BigQuery und Vertex AI, Snowflake, Aimpoint Digital, Four Inc. und Andere.

: Snorkel AI vertiefte seine Partnerschaften im gesamten Ökosystem der Unternehmens-KI, darunter Microsoft Azure AI Services, Google BigQuery und Vertex AI, Snowflake, Aimpoint Digital, Four Inc. und Andere. Veranstaltung der größten datenorientierten KI-Konferenz: Future of Data-Centric AI 2022 brachte Tausende von Teamleitern aus Datenwissenschaft und -analyse, KI/ML-Praktiker, Forscher und Studenten zusammen. Die dreitägige Veranstaltung umfasste über 50 Sitzungen von Apple, AstraZeneca, CIA, Capital One, Comcast, Databricks, Ford, Google, JPMorgan Chase, Meta, NVIDIA, Orange, State Farm und mehr.

Future of Data-Centric AI 2022 brachte Tausende von Teamleitern aus Datenwissenschaft und -analyse, KI/ML-Praktiker, Forscher und Studenten zusammen. Die dreitägige Veranstaltung umfasste über 50 Sitzungen von Apple, AstraZeneca, CIA, Capital One, Comcast, Databricks, Ford, Google, JPMorgan Chase, Meta, NVIDIA, Orange, State Farm und mehr. Veröffentlichung bahnbrechender Forschungsergebnisse : Snorkel AI Research veröffentlichte über 30 Artikel bei NeurIPS, ICLR, ACL und anderen, zusammen mit akademischen Partnern an der Brown University, der Stanford University, der University of Washington und der University of Wisconsin-Madison. Das Forschungsteam trug auch zu wichtigen Initiativen wie dem WRENCH-Benchmark und BigScience bei, um den Stand der Technik für datenorientierte KI voranzutreiben.

: Snorkel AI Research veröffentlichte über 30 Artikel bei NeurIPS, ICLR, ACL und anderen, zusammen mit akademischen Partnern an der Brown University, der Stanford University, der University of Washington und der University of Wisconsin-Madison. Das Forschungsteam trug auch zu wichtigen Initiativen wie dem WRENCH-Benchmark und BigScience bei, um den Stand der Technik für datenorientierte KI voranzutreiben. Anerkennung durch Industrie und Analysten: Snorkel AI wurde in ihrem AI Core Technologies-Bericht als "2022 Cool Vendor" ausgezeichnet und rangierte in CBInsights AI 100: Most Promising AI Startups 2022. Das Unternehmen wurde auch von VentureBeat für seinen KI-Innovationspreis für angewandte KI ausgezeichnet. Darüber hinaus schaffte es Snorkel AI in die Listen WingVC: Top 30 Enterprise Tech und CRN: Top 10 Hottest AI Startups and Emerging Vendors.

Snorkel AI wurde von einem aus dem Stanford AI Lab hervorgegangenen Team gegründet und macht die Entwicklung von KI-Anwendungen schnell und praktisch, indem es die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens ohne den Engpass manuell gekennzeichneter Trainingsdaten erschließt. Snorkel Flow ist die erste datenorientierte KI-Plattform, die auf programmgesteuerter Kennzeichnung basiert. Das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto wird von Addition, Greylock, GV, In-Q-Tel, Lightspeed Venture Partners sowie von Fonds und Konten unterstützt, die von BlackRock verwaltet werden. Weitere Informationen über Snorkel AI finden Sie unter: https://www.snorkel.ai/ oder folgen Sie @SnorkelAI.

