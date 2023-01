Grand Cayman, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) -Supercar Blondie schließt sich mit Vantage Markets für Finanzschulung zusammenMulti-Asset-Broker Vantage International Group Limited (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=brandambassador_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=brandambassador_global_global-en_d00_c00_a00&ls=brandambassador_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) ("Vantage" oder "Vantage Markets") freut sich, Alexandra Mary Hirschi von Supercar Blondie als Markenbotschafterin vorzustellen.Diese Partnerschaft markiert einen Meilenstein zwischen einem Online-Broker und einem Social-Media-Kanal, der darauf abzielt, sein jeweiliges Fachwissen zu nutzen, um zugängliche und relevante Finanzschulungen sowohl auf Vantage-Plattformen als auch auf dem Online-Schulungskanal Xplained von Supercar Blondie anzubieten.Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer bei Vantage, erklärt: "Wir freuen uns sehr darauf, wieder mit Supercar Blondie zusammenzuarbeiten, in einer größeren Eigenschaft als unsere Markenbotschafterin. Ihre abenteuerliche Einstellung, ihre Technikkompetenz und ihre globale Attraktivität machen sie zu einer perfekten Wahl für uns, um das Markenbewusstsein von Vantage bei jüngeren und anspruchsvolleren Zielgruppen zu erhöhen. Ich weiß, dass ihr einzigartiger Präsentationsstil dazu beitragen wird, das Thema Handel zu entmystifizieren und es für alle zugänglich und relevant zu machen."Der Social-Media-Kanal verzeichnet mehr als eine Milliarde Aufrufe pro Monat in der gesamten Gruppe, mit mehr als 85 Millionen Followern weltweit. Als führende Stimme und Influencerin in einer traditionell männlichen Branche stärkt Supercar Blondie die Überzeugung von Vantage in Bezug auf die weibliche Befähigung, zusammen mit einem gemeinsamen Engagement von Vantage für Innovation und Klimaschutz, das auf die Partnerschaft von Vantage mit NEOM McLaren Extreme E ausgerichtet ist.Alexandra Mary Hirschi stellt fest: "Ich bin ganz dafür, unserem Publikum spannende und verändernde Inhalte zu liefern. Eines unserer Hauptziele im Jahr 2023 ist es, unser Publikum durch die Bereitstellung von zugänglichem Finanzschulungsmaterial zu unterstützen. Und darum freue ich mich, mit einem Marktführer wie Vantage zusammenzuarbeiten, um die Messlatte für die Finanzausbildung zu erhöhen und die Finanzkompetenz für alle zu stärken. Vantage ist ein Unternehmen mit einem großen Herzen, und es ist spannend zu sehen, welchen Effekt wir gemeinsam erzielen können."Diese Ankündigung markiert eine Stärkung der Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen, die erstmals 2022 gegründet wurde, als Supercar Blondie an der Blue-Carbon-Initiative auf Sardinien, Italien, teilnahm, um den Unternehmensweg von Vantage zu ESG offiziell zu starten und das Bewusstsein für den Klimawandel zu wecken.Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (Vantage International Group Limited) ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigt Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantage.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985738/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-prasentiert-supercar-blondie-als-markenbotschafterin-301725410.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Manager,Global Branding and Communications,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5419903