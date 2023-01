OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Davos/Panzerlieferungen:

Die Stärkung der Rüstungsindustrie und die Beseitigung von Mängeln in der Kommandostruktur der Armee zeigen: Putin ist längst noch nicht am Ende und stellt sich auf einen langen Konflikt ein. Die Geschichte zeigt, dass Friedensverhandlungen nur dann möglich sind, wenn beide Kriegsparteien militärisch ein Patt erreichen und keine mehr einen Vorteil darin sieht, den Konflikt fortzusetzen. Deshalb gilt: Wer den Krieg schnell beenden will, muss die Ukraine weiter dazu befähigen, sich gegen den russischen Angriff zu erwehren. Dazu sind Kampfpanzer unverzichtbar, darin sind sich viele Militärstrategen einig. Das immer weitere Zögern von Scholz isoliert Deutschland inzwischen massiv./yyzz/DP/mis