NOVAVEST Real Estate AG gibt erste vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt



19.01.2023 / 07:00 CET/CEST

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) erzielte im Geschäftsjahr 2022, in einem von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten stark geprägten Umfeld, nach vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen erneut ein erfreuliches Ergebnis, bei erwartungsgemäss weniger hohem Neubewertungserfolg im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert des Liegenschaftsportfolio stieg aufgrund von Zukäufen einer Wohn- sowie einer Geschäftsliegenschaft, Investitionstätigkeiten in Bestandesliegenschaften und Neubauprojekte, und positiven Neubewertungseffekten um rund 10% auf CHF 811.8 Millionen (31.12.2021: CHF 741.3 Millionen). Der Wohnanteil des Portfolios beläuft sich per Jahresende 2022 entsprechend der Anlagestrategie auf weiterhin hohe 61% der Soll-Mietzinseinnahmen. Der Mietertrag erhöhte sich im Berichtsjahr 2022 um 9% auf CHF 29.2 Millionen (GJ 2021: CHF 26.7 Millionen). Die Marktbewertung des Liegenschaftsportfolios durch den unabhängigen Bewerter Wüest Partner AG führte zu einem, im Vergleich zum Vorjahr etwas tieferen, Erfolg aus Neubewertung von CHF 11.9 Millionen (GJ 2021: CHF 21.8 Millionen). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt nach den vorläufigen Ergebnissen bei CHF 30.7 Millionen (GJ 2021: CHF 39.1 Millionen). Auf Stufe Gewinn inklusive Neubewertungserfolg wird ein Resultat von rund CHF 22.4 Millionen (GJ 2021: CHF 29.3 Millionen) und beim Gewinn exklusive Neubewertungserfolg1 von rund CHF 12.7 Millionen (GJ 2021: CHF 11.7 Millionen) erwartet. Auf Basis des Gewinns pro Aktie2 errechnet sich somit ein voraussichtlicher Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 2.91 bzw. exkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.65 (GJ 2021: CHF 3.97 inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 1.59 exkl. Neubewertungserfolg). Der Jahresbericht 2022 und weitere Details zum Geschäftsjahr 2022 werden am 22. Februar 2023 veröffentlicht. 1Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung zurechenbar sind.

2Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien 7'711'434 Namenaktien im Berichtsjahr 2022 (GJ 2021: 7'390'125 Namenaktien).

Kontaktperson: Peter Mettler CEO NOVAVEST Real Estate AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch

