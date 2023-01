DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nikkei mit deutlichen Abschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Während die meisten Börsen etwas fester notieren, gibt die Börse in Tokio deutlich nach. Von der Wall Street kamen schwache Vorgaben. Hier hatten Rezessionsängste für deutliche Abschläge gesorgt.

An der Börse in Tokio gibt der Nikkei-Index nach den Vortagesgewinnen um 1,4 Prozent nach. Angesichts der in den USA erneut aufgeflammten Rezessionsängste stehen Exportwerte unter Abgabedruck. So büßen Toyota Motor 2,4 Prozent ein und Nissan Motor 3,5 Prozent. Belastend wirkt auch ein festerer Yen. Der Dollar kostet aktuell 127,82 Yen. Zur Börsenschluss am Vortag notierte er noch bei 130,82 Yen.

Marktteilnehmer verweisen zudem auf Unsicherheiten im Gefolge des Zinsentscheids der Bank of Japan am Vortag. Die Notenbank hatte die Erwartungen der Märkte auf eine weitere Änderung der Geldpolitik gedämpft und ihre Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen, nachdem sie diese am 20. Dezember von 0,25 Prozent angehoben hatte.

Die Börse in Hongkong zeigt sich im späten Handel 0,3 Prozent fester, nachdem die schwachen US-Vorgaben zunächst für Abschläge gesorgt hatten. Für etwas Gegenwind sorgen Technologiewerte. Alibaba büßen 0,8 Prozent ein und Baidu 1,8 Prozent. Die Aktien des Spieleentwicklers Netease geben nach den deutlichen Vortagesgewinnen nun 1,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen erneut auf die Mitteilung vom Vortag, wonach das Unternehmen einen Vorschlag zur Verlängerung seiner langjährigen Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Videospielhersteller Activision Blizzard abgelehnt hat. Auf dem chinesischen Festland notiert der Schanghai-Composite ebenfalls 0,3 Prozent höher.

Die Börse in Sydney schloss mit 0,6 Prozent im Plus und erholte sich damit wieder von anfänglichen Verlusten. Schwache Arbeitsmarktdaten gaben der Hoffnung Nahrung, dass die Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte.

Der Rohstoffsektor legte um 1,0 Prozent zu. BHP stiegen um 1,2 Prozent, nachdem der Rohstoffriese einen starken Anstieg der Produktion von Stahlkohle und Kupfer im zweiten Quartal vermeldet hatte. Die Aktie von Rio Tinto rückte 3,3 Prozent vor.

In Neuseeland schloss die Börse moderat 0,3 Prozent niedriger, nachdem die Regierungschefin Jacinda Ardern völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt hat. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.435,30 +0,6% +5,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.417,04 -1,4% +0,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.373,72 +0,2% -0,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.234,84 +0,3% +4,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.734,60 +0,3% +8,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.274,67 -0,5% +0,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.494,99 -0,0% +0,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:08h % YTD EUR/USD 1,0795 +0,0% 1,0793 1,0838 +0,9% EUR/JPY 137,96 -0,7% 138,98 141,12 -1,7% EUR/GBP 0,8753 +0,1% 0,8741 0,8796 -1,1% GBP/USD 1,2332 -0,1% 1,2347 1,2319 +2,0% USD/JPY 127,82 -0,7% 128,77 130,24 -2,5% USD/KRW 1.234,31 -0,3% 1.238,26 1.236,50 -2,2% USD/CNY 6,7708 +0,3% 6,7485 6,7709 -1,9% USD/CNH 6,7753 +0,1% 6,7655 6,7731 -2,2% USD/HKD 7,8272 +0,1% 7,8230 7,8273 +0,2% AUD/USD 0,6896 -0,7% 0,6944 0,7022 +1,2% NZD/USD 0,6413 -0,4% 0,6442 0,6477 +1,0% Bitcoin BTC/USD 20.797,19 -0,1% 20.808,15 21.283,56 +25,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,32 79,48 -1,5% -1,16 -2,4% Brent/ICE 83,90 84,98 -1,3% -1,08 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,46 1.904,20 +0,2% +4,26 +4,6% Silber (Spot) 23,37 23,53 -0,7% -0,16 -2,5% Platin (Spot) 1.043,15 1.041,93 +0,1% +1,23 -2,3% Kupfer-Future 4,19 4,23 -0,9% -0,04 +10,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

