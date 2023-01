EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group SE: Autohero sichert sich Gebrauchtwagen-Produktionskapazitäten für bis zu 4.100 Autos in den Niederlanden



19.01.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUTO1 Group SE: Autohero sichert sich Gebrauchtwagen-Produktionskapazitäten für bis zu 4.100 Autos in den Niederlanden Neues Gebrauchtwagen-Produktionszentrum in den Niederlanden ist ein integraler Bestandteil der Profitabilitätsstrategie der Gruppe

Aufbereitungskapazität von bis zu 4.100 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung

AUTO1 Group plant bis zu 50 neue Arbeitsplätze zu schaffen Berlin, 19. Januar 2023 - AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute die Unterzeichnung eines Mietvertrags für ein Produktionszentrum, in dem Gebrauchtwagen für Autohero aufbereitet werden, in Oosterhout (Nordbrabant) in den Niederlanden bekannt. Das Insourcing der Gebrauchtwagen-Produktion ermöglicht es Autohero, jeden Schritt des Prozesses vollständig zu kontrollieren, was zu einem schnelleren und effizienteren Aufbereitungsprozess führt. Die Anlage in Oosterhout verfügt über eine Fläche von 3.500 m². In dem Gebrauchtwagen-Produktionszentrum von Autohero werden bei voller Kapazität bis zu 4.100 Fahrzeuge pro Jahr aufbereitet. Es handelt sich dabei um das achte Produktionszentrum der Gruppe in Europa und mit der zusätzlichen Kapazität kann die AUTO1 Group insgesamt bis zu 147.400 Autos bei voller Auslastung in eigenen Anlagen aufbereiten. Die Gruppe wird den Anteil an eigenen Gebrauchtwagen-Produktionskapazitäten im Laufe des Jahres weiter erhöhen. AUTO1 Group erwartet, bis zu 50 neue Arbeitsplätze für Autospezialisten in verschiedenen Bereichen zu schaffen. Zu den Arbeitsschritten gehören unter anderem Qualitätskontrolle, Aufbereitung, Reinigung sowie Foto- und Videoaufnahmen, um eine hervorragende Fahrzeugqualität und Transparenz zu gewährleisten. Das niederländische Zentrum wird seinen Betrieb im zweiten Quartal 2023 aufnehmen. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer von AUTO1 Group sagt: "Wir sind stolz darauf, unser eigenes Gebrauchtwagen-Produktionszentrum in den Niederlanden aufzubauen. Es ist ein integraler Bestandteil unseres niederländischen Retailgeschäfts und unserer Profitabilitätsstrategie. Jedes Gebrauchtwagen-Produktionszentrum trägt wesentlich dazu bei, unser Geschäft effizienter und profitabler zu betreiben. Die Anlage in Oosterhout ermöglicht es uns, unseren niederländischen Kunden mehr Autos in hervorragender Qualität anbieten zu können und so auch weiterhin die beste Lösung für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln." Über Autohero Autohero, Europas führender Online-Shop für Gebrauchtwagen, ist eine Marke der börsennotierten AUTO1 Group SE und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com

19.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com