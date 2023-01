Das Top Employers Institute auditiert seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen in Bezug auf deren Mitarbeiterbedingungen und zeichnet die besten von ihnen aus.St.Gallen - Die Helvetia Gruppe ist zum ersten Mal mit dem europäischen «Top Employer»-Siegel ausgezeichnet worden. Der Markt Schweiz erhält das «Top Employer»-Siegel bereits das dritte - Deutschland und Österreich das zweite Mal in Folge. Frankreich und Italien nahmen erstmals an der Auditierung teil und bestanden. Helvetia überzeugt gruppenweit in den Bereichen Business-Strategie...

