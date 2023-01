Aktien am Nadelöhr können überaus interessant sein. Investoren wittern insbesondere in relevanten Märkten eine gute, langfristig orientierte Chance. Wenn sich hinter dem engen Eingang ein großes Marktpotenzial verbirgt, so ist die Wettbewerbsposition durchaus attraktiv. Blicken wir heute auf zwei Top-Picks, auf die dieses Qualitätsmerkmal zutrifft. Smarte, weitsichtige Investoren können bei The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und Roku (WKN: A2DW4X) möglicherweise gute Chancen ausmachen. Sehen wir uns das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...