Die Aktionäre von Linde haben den Weg für den Rückzug des Industriegasekonzerns von der Frankfurter Börse freigemacht. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am operativen Konzernsitz in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut stimmten sie für die Verschmelzung auf eine neue Dachgesellschaft, die nur noch an der New Yorker Börse gelistet sein wird. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und unter dem bestehenden Börsenkürzel (LIN) gehandelt werden. Den vorläufigen Abstimmungsergebnissen zufolge waren mindestens 93 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Antrag. Für die Entscheidung war eine Mehrheit von 75 Prozent notwendig. Nach Abschluss der Genehmigungen geht Linde davon aus, dass die Reorganisation und das Delisting am oder um den 1. März 2023 abgeschlossen sein werden. Der geplante Rückzug sorgte im Vorfeld teils für Kritik, weil der Leitindex DAX damit einen wichtigen Wert verliert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SUSE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Dollar, nach ISFR):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Annualsierter Auftragswert 134 +7% 7 125 Umsatz bereinigt 173 +12% 7 154 EBITDA bereinigt* 60 +25% 7 48 Cash EBITDA bereinigt* 56 +8% 7 52 * pro forma

Weitere Termine:

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q

- DE/Puma SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -4,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 205.000 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.163,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.939,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.464,50 -0,1% Nikkei-225 26.405,23 -1,4% Schanghai-Composite 3.233,40 +0,3% Hang-Seng-Index 21.663,52 -0,1% +/- Ticks Bund -Future 140,58 +37 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.181,80 -0,0% DAX-Future 15.178,00 -0,4% XDAX 15.118,57 -0,4% MDAX 28.819,29 +0,6% TecDAX 3.209,13 -0,1% EuroStoxx50 4.174,34 +0,0% Stoxx50 3.915,11 +0,1% Dow-Jones 33.296,96 -1,8% S&P-500-Index 3.928,86 -1,6% Nasdaq-Comp. 10.957,01 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,21 +106

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. "Angesichts der deutlichen Verluste an der Wall Street ist die Relative Stärke Europas beeindruckend", so ein Marktteilnehmer. Die massive Untergewichtung Europas sei offensichtlich immer noch nicht abgebaut, so dass fallende Kurse schnell zum Einstieg genutzt würden. Daneben richten sich die Blicke aber auch auf den kleinen Terminbörsenverfall am Freitag mit einer relativ großen offenen Position auf der 15.000er Marke. "Der Markt könnte dazu tendieren, diese möglichst ins Leere laufen zu lassen", so ein Marktteilnehmer bereits am Mittwoch. "Möglicherweise hält der Verfall den DAX aber auch oben", ergänzte er. Dann könnte es im Anschluss einen deutlicheren Rücksetzer geben. Im Blick stehen am Donnerstag neben der Berichtssaison aber auch wieder Konjunkturdaten wie der Philly-Fed. Sollten sie nach den schwachen US-Daten vom Mittwoch ebenfalls auf eine nachlassende Konjunktur hindeuten, könnten sich die Leitzinserwartungen schnell drehen, heißt es. Die langen Renditen sind weiter auf dem Rückzug.

Rückblick: Die Fortsetzung der Jahresauftaktrally geriet im späten Handel ins Stocken, nachdem es an der Wall Street deutlicher nach unten ging. Rohstoffaktien (+2,4%) waren gemessen an ihrem Subindex Gewinner unter den Branchen, gefolgt von den als zinsempfindlich bekannten Technologieaktien (+1,2%). Schlusslicht war der Lebensmittelsektor (-1,4%). Die Erwartungen an die weiteren Zinsanhebungen kamen weiter zurück, unterstützt von günstigen neuen Inflationsdaten aus den USA. Richemont stiegen um 0,7 Prozent, und das trotz schwächerer Umsatzzahlen für das dritte Quartal. Mit dem Ende der Corona-Einschränkungen in China dürfte sich das dortige Geschäft erholen, die Blicke gingen nach vorne, hieß es im Handel. BNP Paribas gewannen 0,3 Prozent. Die Anleger reagierten mit Erleichterung auf die Nachricht, dass alle regulatorischen Hürden für den Verkauf der Tochter Bank of the West an die BMO Financial Group genommen worden sind. Nach starken Zahlen für das vierte Quartal haussierten ASM International um knapp 10 Prozent. Just Eat Takeaway gewannen 4,7 Prozent nach einem starken Unternehmensausblick. Das zog den Kurs von Delivery Hero um 1,7 Prozent mit nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Nach Vorlage erster 2022er Zahlen verloren Continental 3,0 Prozent. Vor allem der schwach ausgefallene freie Cashflow belastete. Zum 2022er Milliardenverlust von BASF (+0,5%) hieß es dagegen, der Umsatz habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt und operativ sei das Geschäft gut gelaufen. Das schwache Ergebnis sei lediglich die Folge nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungen bei der Tochter Wintershall Dea, wiederum als Folge von deren Ausstieg in Russland. Linde schlossen 1,5 Prozent tiefer, nachdem die Aktionäre dem Delisting-Vorschlag des Unternehmens in Deutschland zugestimmt hatten. Als Nachfolger für den demnächst damit frei werdenden Platz im DAX werden Rheinmetall (-0,2%) gehandelt. Nachdem schon lange darauf gewartet wurde, gab die Lufthansa (+5,1%) ein Angebot für eine Beteiligung am Alitalia-Nachfolger ITA Airways ab. Dabei soll zunächst nur ein Minderheitsanteil erworben werden. Die Lufthansa-Aktie hat ebenfalls noch Chancen auf die Linde-Nachfolge im DAX, neben Commerzbank (+2,9%).

XETRA-NACHBÖRSE

Die Medigene-Aktie legte bei Lang & Schwarz um rund 3 Prozent auf 2,20 Euro zu. Das Biotechnologieunternehmen hatte mitgeteilt, von seinem Partner 2seventy bio im Rahmen einer Allianz in der Krebsimmuntherapie eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Millionen Dollar erhalten zu haben. Die auf 55 Cent abgestürzte Aktie des ins Straucheln geratenen Immobilien-Investmentmanagers Corestate reagierte nicht darauf, dass das Unternehmen Probleme bei der Bestellung eines Abschlussprüfers hat und sich deswegen der geprüfte Abschluss verzögern wird.

USA - AKTIEN

Schwach - Nachdem anfangs günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo schürten, gewannen dann Sorgen vor einer Rezession die Oberhand. Auslöser waren Daten wie Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung oder Einzelhandelsumsätze, die durchweg die Erwartungen verfehlten. In der zweiten Handelshälfte untermauerte das "Beige Book", eine Umfrage der US-Notenbank, die Konjunktursorgen noch. Zur schlechten Stimmung trug außerdem der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, bei. Er ist weiter der Ansicht, dass die US-Notenbank den Leitzins so schnell wie möglich über 5 Prozent bringen sollte. United Airlines (-4,6%) hatte zwar gute Geschäftszahlen vorgelegt, der Kurs geriet dennoch unter Druck. Unternehmenschef Scott Kirby hatte gewarnt, dass Engpässe bei Personal und Technologie das Wachstum der Branche begrenzten, und zwar mehr als viele Wettbewerber dächten. Moderna stiegen um 3,3 Prozent. Ein Impfstoffkandidat des Unternehmens gegen Atemwegserkrankungen erreichte in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte. Microsoft verloren 1,9 Prozent. Der Konzern hatte den kolportierten Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen bestätigt, knapp 5 Prozent der Belegschaft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 -11,8 4,21 -33,1 5 Jahre 3,43 -18,9 3,62 -56,7 7 Jahre 3,40 -19,9 3,60 -57,3 10 Jahre 3,38 -17,1 3,55 -50,3 30 Jahre 3,53 -13,0 3,66 -44,0

Die Gemengelage rückläufiger Inflation und schwacher Konjunkturdaten sorgte für einknickende Renditen - trotz der falkenhaften Bullard-Aussagen. Die Zehnjahresrendite sackte um 17 Basispunkte auf 3,38 Prozent ab und damit den niedrigsten Stand seit September.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0799 +0,1% 1,0793 1,0828 +0,9% EUR/JPY 138,01 -0,7% 138,98 139,05 -1,7% EUR/CHF 0,9892 +0,1% 1,0917 0,9890 -0,1% EUR/GBP 0,8749 +0,1% 0,8741 0,8750 -1,1% USD/JPY 127,81 -0,7% 128,77 128,42 -2,5% GBP/USD 1,2343 -0,0% 1,2347 1,2373 +2,1% USD/CNH 6,7807 +0,2% 6,7655 6,7537 -2,1% Bitcoin BTC/USD 20.812,84 +0,0% 20.808,15 20.767,85 +25,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die deutlich gesunkenen US-Renditen wirkten sich auf den Dollar nur vorübergehend aus. Nach einer kräftigen Erholung vom Tagestief lag der Dollarindex zuletzt knapp im Plus. Zum einen dürfte der Dollar mit den Konjunktursorgen als sicherer Hafen gesucht gewesen sein, zum anderen dürften einige Händler mehr der Aussage von James Bullard gefolgt sein und damit der Perspektive weiter stramm steigender US-Zinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,34 79,48 -1,4% -1,14 -2,4% Brent/ICE 83,99 84,98 -1,2% -0,99 -2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Beim Öl endete eine achttägige Gewinnserie, die Preise gaben um gut 1 Prozent nach. Dabei dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Der US-Gaspreis verbilligte sich derweil um über 8 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2021. Eigentlich alle Facetten seien derzeit negativ, hieß es. Der milde Winter bremse die Nachfrage, die Produktion bleibe stark und der Export von verflüssigtem Erdgas stottere aus einer Reihe von Gründen, unter anderem wegen des weiter geschlossenen Exportterminals Freeport in Texas.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,64 1.904,20 +0,3% +5,44 +4,7% Silber (Spot) 23,40 23,53 -0,5% -0,12 -2,4% Platin (Spot) 1.044,70 1.041,93 +0,3% +2,78 -2,2% Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,05 +9,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung offenbar zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit, allerdings unter einer Bedingung. In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden stellte Scholz demnach klar, dass Deutschland dem Druck zur Lieferung nur nachgeben könne, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern.

- Die USA lehnen derzeit eine Lieferung des Kampfpanzers Abrams an die Ukraine ab. US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl sagte am Mittwoch vor Journalisten, der Abrams-Panzer sei ein "sehr kompliziertes" Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff.

KONJUNKTUR USA

New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank (Fed) der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten". Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit laut dem Beige Book in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen. Nur die New Yorker Fed meldete einen deutlichen Rückgang der Aktivität. Bis auf wenige Ausnahmen meldeten alle Bezirke ein anhaltendes Beschäftigungswachstum.

GELDPOLITIK USA

Die Federal Reserve sollte nach Einschätzung von Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen. "Ein langsameres Tempo ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen", sagte Logan in einer Rede an der University of Texas. Ein gedrosseltes Tempo würde bei der nächsten Fed-Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar einen Schritt von einem Viertelprozentpunkt bedeuten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

POLITIK NEUSEELAND

Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei. Zur Begründung führte Ardern an, dass sie nach eigenem Empfinden nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre in ihrem Amt habe.

SIEMENS ENERGY/AIR LIQUIDE

Ein deutsch-französisches Vorhaben für die Produktion von grünem Wasserstoff dürfte Thema auf dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris sein. "Das historische Bündnis wendet sich der Zukunft zu, indem es sich um die Dekarbonisierung kümmert", sagte Houcine Hamdi von Siemens Energy. Konkret gehe es um ein Joint Venture von Siemens Energy und Air Liquide, das eine der weltgrößten Produktionsstätten für Wasserstoff in der Normandie plane.

CORESTATE

Weil sich wegen des komplexen Verfahrens zur Restrukturierung der Anleihen der Prozess zur Bestellung eines Abschlussprüfers für das vergangene Geschäftsjahr 2022 verzögert, kann das Unternehmen die geprüften Abschlüsse nicht bis zum 30. April 2023 vorlegen.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Die Zahl der Filialschließungen soll nun doch nicht so hoch ausfallen, wie noch im Dezember in einem Schreiben des Gesamtbetriebsrats befürchtet. Damals war von bis zu 90 Schließungen der bundesweit 131 Filialen die Rede. Wie die Süddeutsche Zeitung aus Unternehmenskreisen erfahren hat und berichtet, sollen nun etwa 60 Filialen im Zuge des Insolvenzverfahrens geschlossen werden. Betroffen seien vor allem Doppelstandorte, Filialen in großer Nähe zueinander, und Stadtviertel-Filialen in Großstädten.

BHP

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Die Produktion von Eisenerz kletterte leicht, wie die BHP Group Ltd mitteilte. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe.

KRYPTOBANK GENESIS

Der Krypto-Kreditgeber Genesis Global Trading Inc. dürfte in wenigen Tagen Konkurs anmelden. Das Unternehmen, das sich im Besitz des Krypto-Investmentfirma Digital Currency Group (DCG) befindet, bereite zurzeit die letzten Unterlagen vor, um Insolvenzschutz nach Chapter 11 zu beantragen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

January 19, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)

