DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Aktionäre von Linde haben den Weg für den Rückzug des Industriegasekonzerns von der Frankfurter Börse freigemacht. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am operativen Konzernsitz in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut stimmten sie für die Verschmelzung auf eine neue Dachgesellschaft, die nur noch an der New Yorker Börse gelistet sein wird. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und unter dem bestehenden Börsenkürzel (LIN) gehandelt werden. Den vorläufigen Abstimmungsergebnissen zufolge waren mindestens 93 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Antrag. Für die Entscheidung war eine Mehrheit von 75 Prozent notwendig. Nach Abschluss der Genehmigungen geht Linde davon aus, dass die Reorganisation und das Delisting am oder um den 1. März 2023 abgeschlossen sein werden. Der geplante Rückzug sorgte im Vorfeld teils für Kritik, weil der Leitindex DAX damit einen wichtigen Wert verliert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -4,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 205.000 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.940,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.468,75 -0,1% Nikkei-225 26.405,23 -1,4% Hang-Seng-Index 21.664,97 -0,1% Kospi 2.377,76 +0,4% Shanghai-Composite 3.232,43 +0,2% S&P/ASX 200 7.435,30 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während die meisten Börsen etwas fester notieren, gibt die Börse in Japan deutlich nach. In Tokio stehen angesichts der in den USA erneut aufgeflammten Rezessionsängste Exportwerte unter Abgabedruck. So büßen Toyota Motor 2,4 Prozent ein und Nissan Motor 3,5 Prozent. Belastend wirkt auch ein festerer Yen. Marktteilnehmer verweisen zudem auf Unsicherheiten im Gefolge des Zinsentscheids der Bank of Japan am Vortag. Die Notenbank hatte die Erwartungen der Märkte auf eine weitere Änderung der Geldpolitik gedämpft und ihre Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen. Die Börse in Hongkong erholt sich von anfänglichen Verlusten. Für etwas Gegenwind sorgen Technologiewerte. Alibaba büßen 0,8 Prozent ein und Baidu 1,8 Prozent. Die Aktien des Spieleentwicklers Netease geben nach den deutlichen Vortagesgewinnen nun 1,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen erneut auf die Mitteilung vom Vortag, wonach das Unternehmen einen Vorschlag zur Verlängerung seiner langjährigen Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Videospielhersteller Activision Blizzard abgelehnt hat. In Sydney gaben schwache Arbeitsmarktdaten der Hoffnung Nahrung, dass die Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte. Der Rohstoffsektor legte um 1,0 Prozent zu. BHP stiegen um 1,2 Prozent, nachdem der Rohstoffriese einen starken Anstieg der Produktion von Stahlkohle und Kupfer im zweiten Quartal vermeldet hatte. Die Aktie von Rio Tinto rückte 3,3 Prozent vor. In Neuseeland schloss die Börse moderat niedriger, nachdem Regierungschefin Jacinda Ardern völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt hat.

US-NACHBÖRSE

Alcoa gaben 5,5 Prozent nach. Der Aluminiumhersteller hat für das vierte Quartal einen Umsatzrückgang gemeldet, den Verlust aber verringert. Der Umsatz ging um 20 Prozent auf 2,66 Milliarden Dollar zurück. Grund hierfür seien niedrigere Preise für Tonerde und Aluminium. H.B. Fuller büßten 3,6 Prozent ein. Das Spezialchemieunternehmen hat für 2023 eine Umsatzwarnung ausgegeben, nachdem es im vierten Quartal einen niedrigeren Umsatz als erwartet erzielt hat, da die Nachfrage nach Bauklebstoffen deutlicher zurückging. Belastet wurde das Quartalsergebnis von höheren Rohstoffkosten, einem stärkeren US-Dollar und höheren Zinssätzen. Allstate fielen um 2,6 Prozent, nachdem der Versicherer im vierten Quartal wegen des Wintersturms Elliott höhere Katastrophenverluste erwartet. Veris Residential verloren 8,1 Prozent, nachdem der Real Estate Investment Trust bekannt gegeben hat, dass Kushner Co. zum jetzigen Zeitpunkt nicht an einer möglichen Transaktion interessiert sei. Vornado Realty Trust fielen um 2,0 Prozent. Das Unternehmen hat die vierteljährliche Dividende und die Prognose für das zu versteuernde Einkommen aufgrund höherer Zinsaufwendungen gesenkt. Die Titel von Deciphera Pharmaceuticals verloren 10,0 Prozent. Das Biopharma-Unternehmen plant ein Aktienangebot in Höhe von 125 Millionen Dollar. Der Erlös soll für eine Phase-3-Studie verwendet werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.296,96 -1,8% -613,89 +0,5% S&P-500 3.928,86 -1,6% -62,11 +2,3% Nasdaq-Comp. 10.957,01 -1,2% -138,10 +4,7% Nasdaq-100 11.410,29 -1,3% -146,90 +4,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 888 Mio 892 Mio Gewinner 1.077 1.690 Verlierer 2.041 1.424 Unverändert 111 104

Schwach - Nachdem anfangs günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo schürten, gewannen dann Sorgen vor einer Rezession die Oberhand. Auslöser waren Daten wie Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung oder Einzelhandelsumsätze, die durchweg die Erwartungen verfehlten. In der zweiten Handelshälfte untermauerte das "Beige Book", eine Umfrage der US-Notenbank, die Konjunktursorgen noch. Zur schlechten Stimmung trug außerdem der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, bei. Er ist weiter der Ansicht, dass die US-Notenbank den Leitzins so schnell wie möglich über 5 Prozent bringen sollte. Die Fluggesellschaft United Airlines (-4,6%) hatte zwar gute Geschäftszahlen vorgelegt, der Kurs geriet dennoch unter Druck. Unternehmenschef Scott Kirby hatte gewarnt, dass Engpässe bei Personal und Technologie das Wachstum der Branche begrenzten, und zwar mehr als viele Wettbewerber dächten. Moderna verteuerten sich dagegen um 3,3 Prozent. Ein Impfstoffkandidat des Unternehmens gegen Atemwegserkrankungen erreichte in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte. Microsoft verloren 1,9 Prozent. Der Konzern hatte den kolportierten Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen bestätigt, knapp 5 Prozent der Belegschaft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 -11,8 4,21 -33,1 5 Jahre 3,43 -18,9 3,62 -56,7 7 Jahre 3,40 -19,9 3,60 -57,3 10 Jahre 3,38 -17,1 3,55 -50,3 30 Jahre 3,53 -13,0 3,66 -44,0

Die Gemengelage rückläufiger Inflation und schwacher Konjunkturdaten sorgte für einknickende Renditen - trotz der falkenhaften Bullard-Aussagen. Die Zehnjahresrendite sackte um 17 Basispunkte auf 3,38 Prozent ab und damit den niedrigsten Stand seit September.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:08h % YTD EUR/USD 1,0800 +0,1% 1,0793 1,0838 +0,9% EUR/JPY 138,08 -0,6% 138,98 141,12 -1,6% EUR/GBP 0,8750 +0,1% 0,8741 0,8796 -1,1% GBP/USD 1,2344 -0,0% 1,2347 1,2319 +2,1% USD/JPY 127,84 -0,7% 128,77 130,24 -2,5% USD/KRW 1.232,04 -0,5% 1.238,26 1.236,50 -2,4% USD/CNY 6,7762 +0,4% 6,7485 6,7709 -1,8% USD/CNH 6,7773 +0,2% 6,7655 6,7731 -2,2% USD/HKD 7,8277 +0,1% 7,8230 7,8273 +0,2% AUD/USD 0,6906 -0,5% 0,6944 0,7022 +1,4% NZD/USD 0,6420 -0,3% 0,6442 0,6477 +1,1% Bitcoin BTC/USD 20.846,88 +0,2% 20.808,15 21.283,56 +25,6%

Die deutlich gesunkenen US-Renditen wirkten sich auf den Dollar nur vorübergehend aus. Nach einer kräftigen Erholung vom Tagestief lag der Dollarindex zuletzt knapp im Plus. Zum einen dürfte der Dollar mit den Konjunktursorgen als sicherer Hafen gesucht gewesen sein, zum anderen dürften einige Händler mehr der Aussage von James Bullard gefolgt sein und damit der Perspektive weiter stramm steigender US-Zinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,28 79,48 -1,5% -1,20 -2,5% Brent/ICE 83,97 84,98 -1,2% -1,01 -2,4%

Beim Öl endete eine achttägige Gewinnserie, die Preise gaben um gut 1 Prozent nach. Dabei dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Der US-Gaspreis verbilligte sich derweil um über 8 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2021. Eigentlich alle Facetten seien derzeit negativ, hieß es. Der milde Winter bremse die Nachfrage, die Produktion bleibe stark und der Export von verflüssigtem Erdgas stottere aus einer Reihe von Gründen, unter anderem wegen des weiter geschlossenen Exportterminals Freeport in Texas.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,09 1.904,20 +0,3% +5,89 +4,7% Silber (Spot) 23,43 23,53 -0,4% -0,10 -2,3% Platin (Spot) 1.043,15 1.041,93 +0,1% +1,23 -2,3% Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,05 +9,9%

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 19:12 UHR

NEUSEELAND

Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle ihr Amt spätestens am 7. Februar abgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag auf einer Veranstaltung ihrer Labour-Partei. Zur Begründung führte Ardern an, dass sie nach eigenem Empfinden nicht mehr genug Kraft für weitere Jahre in ihrem Amt habe.

GELDPOLITIK USA

Die Federal Reserve sollte nach Einschätzung von Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen. "Ein langsameres Tempo ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen", sagte Logan in einer Rede an der University of Texas.

KONJUNKTUR USA

New York ist laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank (Fed) der einzige Bezirk, der einen signifikanten Rückgang der Aktivitäten meldet. Laut der Umfrage erwarten die US-Unternehmen im Allgemeinen "wenig Wachstum in den kommenden Monaten". Insgesamt hat die Wirtschaftstätigkeit laut dem Beige Book in den meisten der zwölf Fed-Bezirke in den vergangenen sechs Wochen entweder leicht zugenommen oder leicht abgenommen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

ALCOA

hat für das vierte Quartal zwar einen Umsatzrückgang gemeldet, den Verlust aber verringert. Das Minus erreichte 374 (Vorjahr: 392) Millionen Dollar. Bereinigte und je Aktie lag der Verlust bei 0,70 Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 2,50 Dollar im Vorjahr. Analysten erwarteten ein Minus von 0,81 Dollar. Laut Alcoa beinhaltet der Verlust eine Steuerbelastung von 217 Millionen Dollar. Der Umsatz ging um 20 Prozent auf 2,66 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten mit 2,65 Milliarden gerechnet. Alcoa führte den Umsatzrückgang auf die niedrigeren Preise für Tonerde und Aluminium zurück.

JOHNSON & JOHNSON

Ein experimenteller HIV-Impfstoff ist nicht wirksam, eine entsprechende Studie im Spätstadium wird daher abgebrochen.

BHP

Der Bergbaukonzern hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Die Produktion von Eisenerz kletterte leicht. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe.

KONJUNKTUR JAPAN:

Exporte Dez +11,5% (PROGNOSE: +9,5%) gegenüber Vorjahr

Importe Dez +20,6% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Dez Defizit 1,4485 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,653 Bill JPY)

Exporte nach China Dez -6,2% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Dez +4,1% gg Vorjahr

Exporte in die USA Dez +16,9% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Dez +27,0% gg Vorjahr

