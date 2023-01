Transaction in Own Shares -2

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 19-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

19th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 18th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 789.50p Lowest price paid per share (pence): 774.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 783.20p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:01:15 GBp 243 789.00 XLON xb495VUSDNF9g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:07:52 GBp 175 789.00 XLON xb495VUSDN6GT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:12:15 GBp 175 789.50 XLON xb495VUSDNS6e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:15:41 GBp 175 789.50 XLON xb495VUSDNGsC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:17:04 GBp 199 788.50 XLON xb495VUSDNI5z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:17:04 GBp 125 788.50 XLON xb495VUSDNI5USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:17:04 GBp 175 788.50 XLON xb495VUSDNI5G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:17:04 GBp 175 789.00 XLON xb495VUSDNI5R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:20:49 GBp 193 787.00 XLON xb495VUSDNf1W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:20:49 GBp 303 787.50 XLON xb495VUSDNf1j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:26:03 GBp 170 786.00 XLON xb495VUSDNlOw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:26:03 GBp 211 786.50 XLON xb495VUSDNlOy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:27:08 GBp 154 785.50 XLON xb495VUSDNkFE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:34:38 GBp 180 785.00 XLON xb495VUSDNcUSDb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:34:38 GBp 104 785.00 XLON xb495VUSDNcUSDd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:43:02 GBp 327 785.00 XLON xb495VUSDN@f7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:43:02 GBp 175 784.50 XLON xb495VUSDN@fA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:50:13 GBp 175 784.00 XLON xb495VUSDNt07 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:50:14 GBp 196 784.00 XLON xb495VUSDNt1T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 08:50:14 GBp 197 784.00 XLON xb495VUSDNt1V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:03:54 GBp 456 783.50 XLON xb495VUSDM1sJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:03:54 GBp 175 783.50 XLON xb495VUSDM1sT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:04:41 GBp 173 783.50 XLON xb495VUSDM0Dr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:04:41 GBp 232 783.50 XLON xb495VUSDM0Dt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:04:41 GBp 164 783.00 XLON xb495VUSDM0Dv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:04:41 GBp 175 783.00 XLON xb495VUSDM0D5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:18:59 GBp 324 784.50 XLON xb495VUSDMTlI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:18:59 GBp 175 784.50 XLON xb495VUSDMTlO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:25:19 GBp 236 786.50 XLON xb495VUSDMJSu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:25:19 GBp 26 786.50 XLON xb495VUSDMJSUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:28:57 GBp 205 787.50 XLON xb495VUSDMLzU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:28:57 GBp 75 787.50 XLON xb495VUSDMLyg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:28:57 GBp 251 787.50 XLON xb495VUSDMLyi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:43:47 GBp 322 787.00 XLON xb495VUSDMXm4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:43:47 GBp 175 786.50 XLON xb495VUSDMXmF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:46:02 GBp 423 787.00 XLON xb495VUSDMZzr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:46:02 GBp 550 787.00 XLON xb495VUSDMZzt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:46:02 GBp 175 786.50 XLON xb495VUSDMZz@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:57:03 GBp 181 785.50 XLON xb495VUSDMwGv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 09:58:00 GBp 259 786.00 XLON xb495VUSDMweR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:07:36 GBp 172 785.50 XLON xb495VUSDMr6H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:07:36 GBp 39 785.50 XLON xb495VUSDMr6J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:07:37 GBp 463 786.00 XLON xb495VUSDMr72 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:07:37 GBp 198 786.00 XLON xb495VUSDMr74 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:15:44 GBp 322 787.50 XLON xb495VUSDLBYj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:16:09 GBp 225 787.00 XLON xb495VUSDLADl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:22:02 GBp 287 786.50 XLON xb495VUSDL1gV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:40:02 GBp 109 787.00 XLON xb495VUSDLVWp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:40:02 GBp 454 787.00 XLON xb495VUSDLVWr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:40:02 GBp 46 787.00 XLON xb495VUSDLVWt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:40:02 GBp 550 787.00 XLON xb495VUSDLVWv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:40:02 GBp 199 786.50 XLON xb495VUSDLVWy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:45:14 GBp 187 786.50 XLON xb495VUSDLJyq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:45:25 GBp 100 786.50 XLON xb495VUSDLJsK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 10:53:00 GBp 283 786.00 XLON xb495VUSDLfnj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:02:35 GBp 230 786.50 XLON xb495VUSDLX5Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:03:28 GBp 321 786.00 XLON xb495VUSDLWT6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:05:17 GBp 239 786.00 XLON xb495VUSDLZ7V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:16:34 GBp 196 785.50 XLON xb495VUSDLxeu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:16:34 GBp 245 785.50 XLON xb495VUSDLxeUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:28:05 GBp 248 784.50 XLON xb495VUSDLrRW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:31:29 GBp 13 784.00 XLON xb495VUSDLt76 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:31:29 GBp 249 784.00 XLON xb495VUSDLt7E BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:32:02 GBp 174 784.00 XLON xb495VUSDLtd5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:34:02 GBp 319 784.00 XLON xb495VUSDK96Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:39:27 GBp 316 783.50 XLON xb495VUSDKCVM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:39:39 GBp 200 783.00 XLON xb495VUSDKCKi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:40:24 GBp 172 783.00 XLON xb495VUSDKCji BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:49:24 GBp 305 782.50 XLON xb495VUSDK7Ff BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 11:57:06 GBp 161 783.00 XLON xb495VUSDKSIUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:19:12 GBp 1,044 784.00 XLON xb495VUSDKckUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:19:12 GBp 257 784.00 XLON xb495VUSDKck1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:19:12 GBp 150 784.00 XLON xb495VUSDKck3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:19:12 GBp 101 784.00 XLON xb495VUSDKck5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:19:43 GBp 190 783.00 XLON xb495VUSDKvNh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:21:02 GBp 217 782.50 XLON xb495VUSDKuC0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:37:02 GBp 301 782.00 XLON xb495VUSDKqUB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:39:04 GBp 362 782.00 XLON xb495VUSDKtz0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:43:47 GBp 315 782.50 XLON xb495VUSDRBQk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 12:55:12 GBp 319 782.50 XLON xb495VUSDR2St BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:01:56 GBp 20 782.50 XLON xb495VUSDRPhQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:01:56 GBp 538 782.50 XLON xb495VUSDRPhS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:01:56 GBp 190 782.00 XLON xb495VUSDRPgb

BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:02:07 GBp 162 782.00 XLON xb495VUSDROJ1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:02:09 GBp 65 782.00 XLON xb495VUSDRONj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:02:41 GBp 94 781.50 XLON xb495VUSDRRUw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:07:22 GBp 82 781.50 XLON xb495VUSDRHX1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:15:41 GBp 277 784.50 XLON xb495VUSDRg12 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:16:33 GBp 334 785.00 XLON xb495VUSDRjDH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:16:36 GBp 232 784.50 XLON xb495VUSDRj1P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:17:42 GBp 144 784.00 XLON xb495VUSDRi5s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:24:04 GBp 264 784.50 XLON xb495VUSDRY6O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:24:25 GBp 188 784.50 XLON xb495VUSDRYfz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:31:23 GBp 357 785.00 XLON xb495VUSDRzyM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:31:43 GBp 127 784.50 XLON xb495VUSDRzd@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:31:43 GBp 96 784.50 XLON xb495VUSDRzdy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:32:26 GBp 194 784.50 XLON xb495VUSDRyYC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:33:46 GBp 217 784.50 XLON xb495VUSDR@zb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:35:28 GBp 104 784.00 XLON xb495VUSDRmvi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:35:28 GBp 77 784.00 XLON xb495VUSDRmvk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:55:22 GBp 199 784.00 XLON xb495VUSDQ78I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 13:56:43 GBp 199 784.00 XLON xb495VUSDQ6nQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:00:00 GBp 540 785.00 XLON xb495VUSDQQOq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:00:00 GBp 493 785.00 XLON xb495VUSDQQOs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:00:00 GBp 189 785.00 XLON xb495VUSDQQOu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:04:24 GBp 175 784.50 XLON xb495VUSDQHAW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:14:28 GBp 350 785.50 XLON xb495VUSDQhoR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:14:28 GBp 508 785.50 XLON xb495VUSDQhoT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:14:28 GBp 224 785.00 XLON xb495VUSDQhzZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:19:00 GBp 54 785.50 XLON xb495VUSDQkSR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:19:00 GBp 145 785.50 XLON xb495VUSDQkST BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:19:00 GBp 23 785.50 XLON xb495VUSDQkSV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:21:48 GBp 134 785.50 XLON xb495VUSDQZ9G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:21:48 GBp 150 785.50 XLON xb495VUSDQZ9I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:24:36 GBp 27 785.50 XLON xb495VUSDQdIR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:24:36 GBp 190 785.50 XLON xb495VUSDQdIT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:24:39 GBp 398 785.00 XLON xb495VUSDQdMB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:27:02 GBp 278 784.50 XLON xb495VUSDQx88 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:27:14 GBp 223 784.00 XLON xb495VUSDQxx9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:27:14 GBp 23 784.00 XLON xb495VUSDQxxB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:31:56 GBp 419 782.50 XLON xb495VUSDQp8g BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:32:29 GBp 59 782.00 XLON xb495VUSDQr6R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:32:29 GBp 217 782.00 XLON xb495VUSDQr6T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:32:33 GBp 267 781.50 XLON xb495VUSDQrqd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:34:59 GBp 130 781.50 XLON xb495VUSDPBZr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:34:59 GBp 127 781.50 XLON xb495VUSDPBZt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:35:05 GBp 163 781.50 XLON xb495VUSDPAMc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:37:22 GBp 277 781.50 XLON xb495VUSDPFZM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:44:11 GBp 339 781.00 XLON xb495VUSDPOR3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:45:48 GBp 459 780.50 XLON xb495VUSDPSlT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:45:49 GBp 334 780.50 XLON xb495VUSDPSi3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:50:27 GBp 489 780.00 XLON xb495VUSDPNFH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:50:28 GBp 163 779.50 XLON xb495VUSDPNFs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:50:28 GBp 177 779.50 XLON xb495VUSDPNFu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:52:47 GBp 217 779.00 XLON xb495VUSDPhZ1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:59:08 GBp 214 781.00 XLON xb495VUSDPd5u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:59:08 GBp 28 781.00 XLON xb495VUSDPd5w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 14:59:31 GBp 510 780.50 XLON xb495VUSDPcJx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:06:17 GBp 557 781.00 XLON xb495VUSDPqyU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:06:17 GBp 314 781.00 XLON xb495VUSDPqUSDe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:08:22 GBp 164 781.00 XLON xb495VUSDO9by BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:10:40 GBp 321 781.00 XLON xb495VUSDODhl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:11:39 GBp 324 781.00 XLON xb495VUSDOF8x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:11:51 GBp 175 780.50 XLON xb495VUSDOF@I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:11:51 GBp 400 780.50 XLON xb495VUSDOF@O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:18:25 GBp 295 780.00 XLON xb495VUSDOP6z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:18:38 GBp 475 779.50 XLON xb495VUSDOPhJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:19:43 GBp 278 779.00 XLON xb495VUSDORBp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:23:59 GBp 412 779.00 XLON xb495VUSDOUYq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:28:04 GBp 189 779.00 XLON xb495VUSDOLdS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:28:04 GBp 39 779.00 XLON xb495VUSDOLcO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:28:04 GBp 99 779.00 XLON xb495VUSDOLcQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:28:04 GBp 75 779.00 XLON xb495VUSDOLcS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:30:39 GBp 229 779.00 XLON xb495VUSDOfnUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:30:39 GBp 271 779.00 XLON xb495VUSDOfnz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:31:05 GBp 391 778.50 XLON xb495VUSDOeEY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:32:10 GBp 142 778.00 XLON xb495VUSDOhZ7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:33:38 GBp 138 777.00 XLON xb495VUSDOjZA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:34:42 GBp 268 776.50 XLON xb495VUSDOl3j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:37:37 GBp 237 776.00 XLON xb495VUSDOZvM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:37:43 GBp 137 775.50 XLON xb495VUSDOZn8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:43:23 GBp 494 774.50 XLON xb495VUSDOw@s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:47:40 GBp 321 776.00 XLON xb495VUSDOm60 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:32 GBp 1 776.50 XLON xb495VUSDOocq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:32 GBp 67 776.50 XLON xb495VUSDOocs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:32 GBp 68 776.50 XLON xb495VUSDOocu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:43 GBp 478 776.00 XLON xb495VUSDOrGu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:49 GBp 160 775.50 XLON xb495VUSDOr3b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:49:49 GBp 21 775.50 XLON xb495VUSDOr3Z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:53:15 GBp 208 775.00 XLON xb495VUSDV8No BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:53:30 GBp 162 775.00 XLON xb495VUSDV8vE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:53:30 GBp 65 775.00 XLON xb495VUSDV8vG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 15:58:45 GBp 56 774.00 XLON xb495VUSDV0Bx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 16:04:26 GBp 175 775.50 XLON xb495VUSDVOc8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 18-Jan-2023 16:05:26 GBp 64 775.50 XLON xb495VUSDVQlZ

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

