Berlin (ots) -Mit dem aktuellen CBD Öl Test für Hunde und Katzen möchte das Online Fachportal Edelhanf Verbrauchern einen Leitfaden an die Hand geben, wie sie aus einer großen Anzahl an Angeboten die besten CBD Öl Produkte für Haustiere wie Hunde und Katzen finden.Dazu wurden zahlreiche CBD Hanföle speziell für Hunde und Katzen getestet und die besten Hanföle für Hunde und Katzen als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Preis pro Milliliter und Konzentration, sind auch wichtige Faktoren wie Reinheit, natürliche Inhaltsstoffe, Extraktionsmethode und Verträglichkeit geprüft worden.Die Testberichte von Edelhanf finden Interessierte in vollem Umfang unter "CBD Öl für Hunde Testsieger (https://edelhanf.de/bestes-cbd-oel-hunde-testsieger/)".Bestes CBD Hanföl für Hunde TestsiegerIm CBD Öl Test für Hunde konnten folgende Produkte besonders gut abschneiden:1. Testsieger CBDVital Premium Hanföl Plus für Hunde2. Platz Cannexol Dog Hanföl für Hunde3. Platz Nacani CBD Öl für Hunde (ohne THC)Hier können Interessierte die Testsieger CBD Öle für Hunde günstiger kaufen (https://edelhanf.de/cbd-haus-tiere/cbd-oel-hunde-hanfoel/).Was ist CBD Öl und was macht ein gutes Hanföl für Hunde aus?Nicht nur bei Menschen ist das CBD Öl sehr beliebt und gewinnt stetig und weltweit an Verbreitung. Auch Tierhalter schwören mittlerweile auf das Hanföl der Cannabispflanze und geben ihren Hunden und Katzen das geschätzte CBD Öl.CBD Öl ist eine beliebte Ergänzung in der tierischen Ernährung, insbesondere bei Hunden. Es wird aus Hanfpflanzen gewonnen und enthält Cannabidiol (CBD), einen Wirkstoff, der für seine von Nutzern oft beschriebene beruhigende und entzündungshemmende Wirkung bekannt ist. Wissenschaftlich bestätigt sind diese positiven Wirkungen jedoch nicht. Somit darf laut Gesetz nicht damit geworben werden, dass z.B. CBD Öl bei Hunden gegen Schmerzen hilft.Hier sind einige Tipps, um ein gutes CBD Hanföl für Ihren Hund auszuwählen:1. Achten Sie auf die Herkunft des Hanfs: Stellen Sie sicher, dass das CBD Öl aus biologisch angebautem Hanf stammt und frei von Pestiziden und Schadstoffen ist.2. Prüfen Sie die CBD-Konzentration: Ein gutes CBD Öl für Hunde enthält mindestens 1%, besser 3% CBD. Einige Produkte enthalten jedoch bis zu 20%. Diese sind jedoch besser für große Tiere wie Pferde geeignet.3. Verstehen Sie die Art der Extraktion: Eine CO2-Extraktion ist die sicherste und reinste Methode, um CBD Öl aus Hanfpflanzen zu gewinnen.4. Lesen Sie die Inhaltsstoffe: Ein gutes CBD Öl enthält nur natürliche Inhaltsstoffe und keine zusätzlichen Chemikalien oder Konservierungsmittel.5. Beraten Sie sich mit einem Tierarzt: Bevor Sie CBD Öl an Ihren Hund verabreichen, sollten Sie immer Rücksprache mit einem Tierarzt halten, um sicherzustellen, dass es für Ihr Tier geeignet ist.Es ist wichtig zu beachten, dass CBD Öl nicht dasselbe ist wie THC, das in Marihuana enthalten ist und das psychoaktive Wirkungen hat. CBD Öl hat keine psychoaktiven Wirkungen und ist daher legal in Deutschland.Hat CBD Öl eine positive Wirkung auf Hunde?Es gibt mehrere Testergebnisse und Erfahrungsberichte zu CBD Öl für Hunde, die die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Ergänzung untersuchen. Einige Studien haben gezeigt, dass CBD Öl bei Hunden Entzündungen und Schmerzen lindern und Angstzustände reduzieren kann. Andere Studien haben gezeigt, dass CBD Öl dazu beitragen kann, die Lebensqualität von Hunden mit chronischen Erkrankungen wie Arthritis und Epilepsie zu verbessern. Dieses CBD Öl war allerding sehr hoch dosiert und ist nicht mit normalen CBD Öl zu vergleichen.Es gibt jedoch noch zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen zu CBD Öl bei Hunden. Und großangelegte und wissenschaftlich anerkannte Studien, die die positiven Wirkungen bestätigen, gibt es nicht.In Bezug auf Erfahrungsberichte gibt es viele Schilderungen von Hundebesitzern, die behaupten, dass CBD Öl ihren Hunden geholfen hat, ihre Angstzustände und Schmerzen zu lindern, sowie ihre Beweglichkeit und Energie zu verbessern. Es gibt jedoch auch Berichte von Hundebesitzern, die sagen, dass CBD Öl für ihre Hunde keine spürbaren Vorteile hatte.Jeder Hund kann anders reagieren und deshalb wird allgemein empfohlen, sich mit einer geringen Dosierung an das gewünschte Ergebnis herantastet. Schlimmstenfalls wird keinerlei Wirkung erzielt.Wir empfehlen, bevor Sie CBD Öl an Ihren Hund verabreichen, Rücksprache mit einem Tierarzt zu halten, um sicherzustellen, dass es für Ihr Tier geeignet ist und um die richtige Dosierung zu ermitteln.Bestes CBD Öl für Katzen TestsiegerIn einem gesonderten Test wurden CBD Hanföle speziell für Katzen getestet und bewertet. Im Unterschied zum CBD Öl für Hunde darf das CBD Öl für Katzen keine Terpene enthalten. Diese können von Katzen nicht verstoffwechselt werden und können dem Haustier Probleme bereiten. Deshalb wurden nur solche Hanföle für Katzen getestet, die keinerlei Terpene enthalten.Worauf ist bei einem guten CBD Öl für Katzen zu achten?Wenn Sie CBD Öl für Ihre Katze in Betracht ziehen, sollten Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen:1. Das CBD Öl für Katzen darf keine Terpene enthalten2. Konzentration: Stellen Sie sicher, dass das CBD Öl eine ausreichende Konzentration an CBD enthält, um eine Wirkung zu haben. Eine Konzentration von mindestens1%, besser 3% CBD ist in der Regel ausreichend.3. Herkunft: Achten Sie darauf, dass das CBD Öl aus biologisch angebautem Hanf stammt und frei von Pestiziden und Schadstoffen ist.4. Extraktionsverfahren: Eine CO2-Extraktion ist die sicherste und reinste Methode, um CBD Öl aus Hanfpflanzen zu gewinnen.5. Inhaltsstoffe: Ein gutes CBD Öl enthält nur natürliche Inhaltsstoffe und keine zusätzlichen Chemikalien oder Konservierungsmittel.6. Beratung mit einem Tierarzt: Bevor Sie CBD Öl an Ihre Katze verabreichen, sollten Sie immer Rücksprache mit einem Tierarzt halten, um sicherzustellen, dass es für Ihr Tier geeignet ist und um die richtige Dosierung zu ermitteln.7. Dosierung: Da die Dosierung von CBD Öl bei Katzen anders sein kann als bei Hunden, ist es wichtig, sich an die Empfehlungen des Tierarztes oder des Herstellers zu halten und die Dosierung langsam zu erhöhen, um eventuelle Nebenwirkungen zu vermeiden.Katzenhalter sollten beachten, dass der Gebrauch von CBD Öl bei Katzen noch nicht ausreichend untersucht wordenist und es noch keine festen Regelungen oder Empfehlungen zur Dosierung und Anwendung gibt.Hier können Interessierte Tierhalter die am besten getesteten CBD Öle für Katzen günstiger kaufen (https://edelhanf.de/cbd-haus-tiere/cbd-oel-katzen-hanfoel/).Warum dürfen in einem guten CBD Öl für Katzen keine Terpene enthalten sein?CBD Öl für Katzen sollte auf jeden Fall frei von Terpenen sein. Terpene sind bestimmte Verbindungen, die natürlicherweise in Hanfpflanzen vorkommen und einen starken Geruch und Geschmack haben. Einige Terpene können jedoch toxisch für Katzen sein, insbesondere diejenigen, die in hohen Konzentrationen in bestimmten Hanfsorten vorkommen. Zum Beispiel, Limonen und Pinen, die in manchen Hanfsorten vorkommen, können bei Katzen zu Schädigungen der Leber und der Nieren führen.Einige Hersteller entfernen gezielt die Terpene aus ihrem CBD Öl, um sicherzustellen, dass es für Tiere sicher ist. Es ist jedoch auch wichtig, dass das CBD Öl aus biologisch angebautem Hanf stammt und frei von Pestiziden und Schadstoffen ist.Zu beachten ist weiterhin, dass die Datenlage bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit von CBD Öl bei Katzen noch begrenzt ist, und es ist immer ratsam, Rücksprache mit einem Tierarzt zu halten, bevor Sie CBD Öl an Ihre Katze verabreichen.Pressekontakt:www.edelhanf.deEndower GmbHAlexanderplatz 110178 BerlinTelefon: 030 - 403 631 600International: +49 - 30 - 403 631 600Bestell-Hotline: 030 - 403 631 631E-Mail: info@edelhanf.deOriginal-Content von: Edelhanf CBD Shop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163828/5419974