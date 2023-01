Die Aktie von Rio Tinto präsentiert sich derzeit in einer anhaltend guten Verfassung. Kein Wunder, denn beim britisch-australischen Bergbauriesen ziehen die Eisenerzlieferungen stärker an als erwartet. Die Exporte aus den Betrieben in der Region Pilbara betrugen in den drei Monaten bis Ende Dezember 87,3 Millionen Tonnen. Das war ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Ziele für das laufende Jahr für die Produktion behielt das Unternehmen weitgehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...