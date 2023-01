Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich vom partiellen Tief um knapp 30 Prozent erholt. Doch speziell der E-Automarkt in China ist für die Autoindustrie nicht nur der Größte, sondern auch der Kompetitivste geworden. Marken wie Nio oder BYD bieten ihre Premiumautos mitunter günstiger an als Tesla. Der Elektroautohersteller Tesla senkt die Preise nicht nur in Deutschland, sondern auch in Märkten wie Frankreich, Großbritannien, China und den USA deutlich. ...

