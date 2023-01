HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Symrise von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 124 Euro angehoben. Analyst Fulvio Cazzol betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, der Aromen- und Duftstoffhersteller habe in seiner Nische die beste Erfolgsgeschichte aufzuweisen in Bezug auf Wachstum aus eigener Kraft. Symrise dürfte zwar 2023 nicht komplett vor Lagerbestandsabbau geschützt sein, die Nachfrage dürfte aber hoch bleiben. Die gesunkene Bewertung der Aktie hält er für eine Überreaktion./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000SYM9999