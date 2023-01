Andy Jassy schnallt bei Amazon den Gürtel enger. Der US-Konzern stellt nun auch sein Spendenprogramm AmazonSmile ein. Seit dem Start des Programms im Jahr 2013 hat Amazon nach eigenen Angaben rund 500 Millionen Dollar an wohltätige Organisationen gespendet. Weitere Schritte dürften folgen."Nach fast einem Jahrzehnt hat das Programm nicht die Wirkung erzielt, die wir uns ursprünglich erhofft hatten", so Amazon in einer Pressemitteilung. "Bei so vielen teilnahmeberechtigten Organisationen - über eine ...

