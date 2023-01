Ohne Chips geht heute so gut wie nichts mehr - ein Umstand, der Aixtron als Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie in die Karten spielt. Strukturelle Veränderungen in der Geschäftsdynamik sind nicht in Sicht. Im Gegenteil: Auf einer Investorenkonferenz äußerte sich der Vorstand dem Vernehmen nach zuversichtlich zu den kurz- und mittelfristigen Aussichten.AKTIONÄR-Leser wissen: Aixtron hat sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet, was für prall gefüllte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...