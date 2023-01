Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Bietet eine cloudbasierte Option, die zuverlässig, skalierbar und sicher istConfigit gab heute bekannt, dass Configit Ace®, die marktführende Plattform für Configuration Lifecycle Management (CLM), jetzt als Cloud-Service verfügbar ist. Die anbieterunabhängige cloudbasierte Plattform für Configuration Lifecycle Management (CLM) wurde entwickelt, um sich mit jedem IT-System zu integrieren. Configit Ace Cloud ermöglicht einen umfassenden, unternehmensweiten Konfigurationsprozess für komplexe Produkte, Systeme und Dienstleistungen, die Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Support unterstützen.Mit Configit Ace können Hersteller und Serviceanbieter die Kontrolle über eine skalierbare, zuverlässige Unternehmensplattform zurückgewinnen, die eine individuelle Ressource für zutreffende Produktkonfigurationsinformationen bieten kann.Der cloudbasierte CLM-Service bietet die gleichen Funktionen und Fähigkeiten wie Installationen von Configit Ace an Ort und Stelle und bietet Kunden eine Auswahl an zwischen einer vor Ort oder cloudbasierten Bereitstellung ihrer CLM-Lösung.Fertigungs- und Entwicklungssysteme wie Product Lifecycle Management (PLM) und Enterprise Resource Planning (ERP) bewegen sich schnell in die Cloud, da Hersteller die Vorteile von reduzierter IT-Hardware, Ressourcen, Wartung und Investitionen von Zeit sehen. Cloud-Lösungen bieten Sicherheit auf höchstem Niveau und sofortigen Zugang für neue Benutzer, unabhängig vom Standort und der Fähigkeit, die Kapazität und Leistung bei Bedarf zu erhöhen.Configit Ace Cloud ist eine Bereitstellungsoption für Kunden, die hochkomplexe Produkte und Systeme verwalten müssen. Configit Ace Cloud wird auf Microsoft Azure gehostet und nutzt die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, die Azure bietet, einschließlich Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung. Zu den weiteren Vorteilen des Angebots gehören:- Interoperabilität: Jedes System kann überall über einen umfangreichen Satz von webbasierten APIs mit der Lösung integriert werden und bietet Nutzern sofortigen Zugriff, unabhängig von ihrem Standort. Dies ermöglicht es, eine individuelle Ressource für zutreffende Produktkonfigurationsinformationen für mehrere kritische Fertigungssysteme wie PLM, CAD, MES, ERP, CRM und CPQ zu etablieren.- Gesicherte Compliance: Configit Ace Cloud ist nach ISO 27001 ("ISMS") und ISO 27017 ("Cloud") zertifiziert, einschließlich marktkonformer Security Operation Center (SOC) und Authentifizierungsverfahren.- Support rund um die Uhr: CLM-Lösungen, die auf Configit Ace Cloud basieren, werden von Configit mit Päventivüberwachung und Support rund um die Uhr an 365 Tagen gehostet - mit globaler Verfügbarkeit über 26 Azure-Regionen.Henrik Reif Andersen, CSO und Mitbegründer von Configit, bemerkte: "Da Anpassung, Sicherheit und Kosteneinsparungen immer wichtiger werden, benötigen Hersteller Konfigurationslösungen, die sowohl leistungsstark als auch in der Lage sind, Komplexität zu handhaben. Anbieter von hochkomplexen Produkten und Dienstleistungen können jetzt die Fähigkeiten von Configit Ace Cloud nutzen, um eine zuverlässige und skalierbare CLM-Lösung mit erstklassiger Sicherheit und Verfügbarkeit zu etablieren und gleichzeitig die Compliance- und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, ohne dass vorab IT-Investitionen erforderlich sind."Informationen zu ConfigitConfigit ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Configuration Lifecycle Management (CLM)%252Bsolutions%26a%3DL%25C3%25B6sungen%2Bf%25C3%25BCr%2BConfiguration%2BLifecycle%2BManagement%2B(CLM)&a=L%C3%B6sungen+f%C3%BCr+Configuration+Lifecycle+Management+(CLM)) und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation (VT)-Technologie%2525E2%252584%2525A2%252Btechnology%26a%3DVirtual%2BTabulation%2B(VT)%25E2%2584%25A2-Technologie&a=Virtual+Tabulation+(VT)%E2%84%A2-Technologie), die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem Sie eine höhere Geschwindigkeit und einen besseren Umgang mit der Komplexität bietet. Virtual Tabulation ermöglicht es Configit, leistungsstarke, einfach zu bedienende Konfigurationslösungen für marktführende globale Unternehmen bereitzustellen. Website: https://configit.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/configit-fuhrt-cloudbasierte-plattform-fur-configuration-lifecycle-management-ein-301725174.htmlPressekontakt:Diana Diaz,Force4 Technology Communications,diana.diaz@force4.coOriginal-Content von: Configit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125753/5420066