Berlin (ots) -Einladung zur PressekonferenzTermin: Mittwoch, 25. Januar 2023Uhrzeit: 10:30 UhrVirtuelle Pressekonferenz im Livestream unter:https://us06web.zoom.us/j/83761319745 Meeting-ID: 837 6131 9745Prof. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, undProf. Dr. Philip Meissner, ESCP Berlin, European Center for Digital Competitiveness,stellen die wichtigsten Ergebnisse des Digitalreports 2023 anhand einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage sowie Ergebnissen aus einer Umfrage unter rund 500 Top-Führungskräften aus Wirtschaft und Politik vor:Was ist die Bilanz der Ampel-Koalition im Bereich Technologie- und Digitalpolitik?Wie steht es um den digitalen Fortschritt in Deutschland?Welcher Partei wird die meiste Kompetenz für die Gestaltung des digitalen Wandels zugeschrieben?Welche Chancen und Risiken verbinden die Deutschen mit Digitalisierung?Wie zukunftsentscheidend ist die Digitalisierung aus Sicht der Bevölkerung für das Land?Der Digitalreport wurde zum vierten Mal durchgeführt und liefert neue Erkenntnisse über die Herausforderungen und Chancen des digitalen Wandels in der Bundesrepublik.