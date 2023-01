Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -SOFAR, der weltweit führende Anbieter von PV- und Energiespeicherlösungen, führt auf dem World Future Energy Summit den brandneuen Wechselrichter SOFAR 100-125KTL-G4 offiziell in den Markt ein.SOFAR hat seine neueste String-Wechselrichterlösung 100-125KTL-G4 vorgestellt, die sich durch die Integration von marktführendem Ultrahochstrom, einfache Installation und intelligenten Schutz auszeichnet und für den Einsatz im Bereich Industrie und Gewerbe sowie für kleine Solaranlagen optimiert ist. Das Produkt zeichnet sich durch 10 x 40 A mehrere MPPTs und Ultrahochstrom aus, die perfekt mit Hochleistungsmodulen und verschiedenen Dachkonstruktionen kompatibel sind und niedrigere Stromgestehungskosten und höhere Erträge gewährleisten. Mit einem Gewicht von weniger als 75 kg lässt sich der Wechselrichter einfach und ohne zusätzliche Personalkosten installieren. Die Cloud-Überwachungsplattform ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und Instandhaltung. Der Wechselrichter ist auch für AFCI (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) und I-V-Kurven-Scanning verfügbar und beinhaltet die Schutzart IP65 sowie einen C5-Korrosionsschutz, der den schwierigen Bedingungen in der MEA-Region standhält.Neben der Produkteinführung präsentiert SOFAR auch verschiedene Versorgungs- und Energiespeicherlösungen. Dabei wird 255KTL-HV-TRO hervorgehoben. Das Produkt wurde speziell für den Einsatz im Bodenbereich entwickelt und verfügt über PID-Rückgewinnung und Schutzart IP66 mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 99,02 %, um niedrige Betriebs- und Wartungskosten, stabile Leistung und maximale Systemeffizienz zu erzielen. Der SOFAR 255kW-Wechselrichter hat in China im Jahr 2022 den Zuschlag für insgesamt über 1 GW für PV-Anlagen im Versorgungsbereich erhalten.Nach dem Debüt des 100-125KTL-G4 unterzeichnete SOFAR einen Vertriebsvertrag über insgesamt 510 MW mit Noon Energy, Almajd, Nanosun und Beacon."MEA ist einer der attraktivsten Märkte in der Branche der erneuerbaren Energien. SOFAR geht davon aus, dass der PV-Markt in MEA in diesem Jahr ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. SOFAR wird sich auch in Zukunft der kontinuierlichen technologischen Innovation und der Bereitstellung der wettbewerbsfähigsten Lösungen für Kunden widmen", so Jesse Lau, Leiter von SOFAR Middle East & Africa.Informationen zu SOFARSOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Solarwechselrichter- und Energiespeicherlösungen und verfolgt das Ziel, der führende Anbieter von digitalen Energielösungen zu sein. Das Unternehmen unterstützt die Energiewende durch ein umfassendes Angebot an PV-Wechselrichtern von 1 kW bis 255 kW, Hybrid-Wechselrichtern von 3 kW bis 20 kW, Batteriespeichersystemen und intelligenten Lösungen für das Energiemanagement im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich sowie für Energieversorger. SOFAR hat stets auf unabhängiger Innovation bestanden und ein globales FuE-Netzwerk mit drei FuE-Zentren aufgebaut. Als die weltweit am schnellsten wachsende Marke für Solarenergie ist SOFAR zu einem der TOP 5 der globalen Anbieter von Hybrid-Wechselrichtern geworden.Erfahren Sie mehr über SOFAR auf: https://www.sofarsolar.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985588/SOFAR_100_125KTL_G4.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sofar-fuhrt-weltweit-pv-losungen-im-leistungsbereich-100-125-kw-fur-industrie-und-gewerbe-auf-der-wfes-2023-ein-301725630.htmlPressekontakt:zhujialin@sofarsolar.comOriginal-Content von: SOFAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167672/5420084