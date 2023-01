EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studie

USU-Anwendungen für Enterprise SaaS Management sowie SAP-Lizenzmanagement erfüllen hohe Anforderungen für den Einsatz in komplexen Unternehmen. Möglingen, 19. Januar 2023. USU, weltweit führender Spezialist für Software Asset Management (SAM)-Lösungen, hat für seine SaaS-Management-Software die international anerkannte Zertifizierung "Enterprise SaaS Management Certification" von ITAM Review erhalten. Darüber hinaus wurde die Lösung zur optimierten Verwaltung von SAP-Softwarelizenzen für das SAP-Lizenzmanagement rezertifiziert. ITAM Review ist führender Analyst der Branche und bietet IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten eine weltweite Community. Die Zertifizierungen bestätigen, dass USU SAM-Tools höchste Produktstandards erfüllen und den Anforderungen komplexer Unternehmen an umfassendes SAM gerecht werden. Für die Untersuchung wurden u.a. die realen Produktfähigkeiten anhand gängiger Anwendungsfälle durch ITAM Review-Analysten und Kunden bewertet, welche die USU-Produkte bereits in Live-Umgebungen einsetzen. Bei der Bekanntgabe der Zertifizierungen sagte AJ Witt, Group Analyst bei ITAM Review: "Diese Zertifizierungen unterstreichen die Breite des USU-Lösungsangebots für gängige SAM-Anwendungsfälle. Das SAP-Lizenzmanagement-Produkt von USU ist gut etabliert und hat seit der Zertifizierung im Jahr 2020 mehrere Verbesserungen erfahren. Bei der Verwaltung von SaaS-Anbietern wie Salesforce verfügte USU bisher über Einzellösungen. Aber die neuen SaaS-Management-Funktionen in USU Software Asset Management nutzen ihren datengesteuerten Lösungsansatz nun für eine viel breitere Palette von SaaS-Anbietern. Dieses Modul ist eng in die anderen USU SAM-Produkte integriert und ermöglicht es Unternehmen, hybride Bestände an einem Ort zu verwalten. Besonders beeindruckt hat mich die schnelle Entwicklung des SaaS-Tools, und in Kundenreferenzen wird darauf hingewiesen, dass USU in hohem Maße auf die Anforderungen und Vorschläge der Kunden eingeht. Das ist etwas, was wir immer wieder hören, wenn wir mit USU-Kunden sprechen, und spiegelt ihren integrierten Ansatz "Tool plus Service" wider." "Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung durch ITAM Review für unsere SaaS- und SAP-Management-Funktionen. Da die heutigen IT-Infrastrukturen immer komplexer werden, ist unsere SAM-Suite in der Lage, jede Software zu verwalten, egal ob es sich um On-Premises-, Client-lose SaaS- oder Hybrid-Lösungen handelt. Unser Tool-plus-Services-Ansatz eignet sich aufgrund der Komplexität der SAP-Lizenzierung besonders für das Managen des SAP-Portfolios. Sowohl unsere SaaS- als auch SAP-Tools bieten einen hervorragenden Mehrwert und einen Return on Investment innerhalb weniger Monate", sagt Olaf Diehl, Director Product Management bei USU. Lesen Sie den ITAM Review zu: Enterprise SaaS Management

