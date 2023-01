Von Monika Defend, Head of Amundi Institute, und Frederico Cesarini, Head of DM FX bei Amundi Wir erwarten eine stärkere Abwertung des US-Dollars in diesem Jahr. Der Dollar verzeichnete 2022 eine der stärksten Rallyes aller Zeiten. Risikoaverse Anlagen fielen, Unsicherheit schlug in Volatilität um, und alle Währungen der G10-Länder litten, ohne Ausnahme. Die positiven Überraschungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...