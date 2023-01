Die Marke Marigold vereint mit ihrem tief verwurzelten Branchenwissen erstklassige, zielgerichtete Marketinglösungen für den gesamten Kundenlebenszyklus und sorgt damit für loyale Kundenbeziehungen bei mehr als 40.000 Marken weltweit, von KMUs bis hin zu Großunternehmen

NASHVILLE, Tenn., Jan. 19, 2023vor, die Marke, unter der das Unternehmen seine globalen, kanalübergreifenden E-Mail- und Marketinglösungen, Technologien und Dienstleistungen vereinigt. Die Angebote von Marigold haben alle nur eine Aufgabe und immer denselben Fokus: das Bereitstellen von erstklassigen Relationship Marketing-Lösungen, die es Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, ihr Geschäft wachsen zu lassen, zu skalieren und zukunftssicher zu gestalten. Kunden profitieren bereits heute von der kollektiven Kraft und Leistungsmultiplikation des Lösungsportfolios von Marigold, das Innovationen bei allen Marigold-Produkten beschleunigt und für eine schnellere Bereitstellung marktführender Entwicklungen sorgt.



Marigold ist die nächste Phase im strategischen Wachstumsplan der CM Group. Der Plan ist darauf ausgerichtet, spezialisierte, kanalübergreifende Lösungen für das Relationship Marketing anzubieten, die Marketer über den gesamten Customer Lifecycle hinweg unterstützen, indem sie umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten, interaktive digitale Erlebnisse und branchenübergreifende Treueprogramme bereitstellen. Marigold ist tief in der Branche verwurzelt und kann auf 30 Jahre Erfahrung zurückblicken, in denen das Unternehmen seinen Kunden erfolgreich dabei geholfen hat, ihr Geschäft auszubauen. Die Lösungen der Marke statten Marketingteams jeder Größe und jedes Niveaus mit Tools, Support und Expertise für Relationship Marketing aus, um die Kundenbindung heute und in Zukunft zu stärken.

"Wir freuen uns sehr über die Einführung von Marigold. Die Marke zeigt perfekt, wer wir sind und warum wir existieren: Wir möchten das Wachstum unserer Kunden vorantreiben. Die Ringelblume, nach der die Marke Marigold benannt ist, ist von Natur aus ein Wachstumskatalysator für andere Pflanzen, und als Marigold konzentrieren wir uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihr Wachstum zu fördern", so Wellford Dillard, CEO von Marigold. "Als globaler Pionier im Relationship Marketing war es schon immer unsere Vision, die leistungsfähigsten und besten Relationship Marketing-Lösungen für E-Mail, Mobile und Loyalty für Marken aller Formen und Farben zusammenzubringen, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Marigold ist stolz darauf, bei der größten Digital- und Marketingtransformation der Geschichte an vorderster Front mitzuwirken."

Marigold bietet zielgerichtete Lösungen für Marketingteams in den Bereichen Einzelhandel, Franchise, Medien und Verlagswesen, Restaurants, Agenturen und Dienstleistungsunternehmen, Hochschulen, Non-Profit-Organisationen, Reisen, Unterhaltung und mehr. Mehr als 40.000 globale Marken wie TGI Fridays, Orangetheory Fitness, Morning Brew, Magnolia Bakery, The Honey Baked Ham Company und Thrive Market vertrauen auf Marigold, um Customer Experiences zu schaffen, die Beziehungen an jedem Punkt der Customer Journey aufbauen und pflegen.

Das Unternehmen ist seinen erstklassigen Marketinglösungen verpflichtet und hat im vergangenen Jahr seine Investitionen erhöht, um die Breite und Tiefe seines Angebots zu erweitern - mit SMS-Integration sowie einer Plattform, die es Marken ermöglicht, Zero-Party-Daten in großem Umfang zu sammeln. Ebenso hat Marigold in das Wachstum seiner Führungskräfte und Branchenexperten rund um den Globus investiert.

Viele der aktuellen Marketinglösungen haben zu einer Kluft zwischen Marken und ihren Verbrauchern geführt. Rezessionsängste, geänderte Datenschutzbestimmungen und die Abschaffung der Cookies haben Marken dazu getrieben, ihr Marketing auf andere Weise anzugehen. Die Zukunft des Marketings liegt im Aufbau und in der Pflege von Beziehungen, um die Verbraucher besser kennenzulernen und sie besser mit den Produkten und Dienstleistungen in Kontakt zu bringen, für die sie sich interessieren.

Marigold ist ausgesprochen gut gerüstet, diesem Wandel mit Lösungen zu begegnen, die den gesamten Customer Lifecycle, von der Akquise über die Kundenbindung bis hin zur Markenempfehlung, abdecken. Dazu gehören spezielle Funktionen für die Kundenakquise, -ansprache und -bindung sowie das entsprechende Know-how, um erfolgreiche, langfristige Relationship Marketing-Programme in großem Umfang für Marketer aller Qualifikationsstufen zu implementieren.

Neue Daten aus dem kürzlich veröffentlichten Marigold 2023 Consumer Trends Index zeigen, dass Marken Interessen und Vorlieben berücksichtigen müssen, um Loyalität zu stärken:

E-Mail ist nach wie vor der von den Verbrauchern bevorzugte Kanal: 52 % der Verbraucher nutzen ihn, um einzukaufen; damit übertrifft dieser Kanal Bannerwerbung um 108 %

55 % der Verbraucher nutzen ein Mobiltelefon in einem Geschäft, um zu recherchieren oder eine Kaufentscheidung zu treffen, das ist ein Anstieg von 6 % im Vergleich zu 2022

70 % der Verbraucher sind bereit, ihre Präferenz- und Verhaltensdaten, wie Hobbys und Interessen, im Austausch gegen personalisierte Nachrichten oder einen anderen Mehrwert preiszugeben

43 % der Verbraucher sind 2023 eher dazu bereit, an einem Treueprogramm teilzunehmen: ein Anstieg von 8 % gegenüber 2022

"Herausragendes Marketing befasst sich nicht ausschließlich mit Conversion, vielmehr geht es um Connection. Unser neuer Name, Marigold, fasst zusammen, wer wir sind und was wir tun: Wir bieten Lösungen und Fachwissen darüber, wo und wie Kundenbeziehungen Wurzeln schlagen", erklärt Wendy Werve, Chief Marketing Officer von Marigold. "Unser gemeinsames Geschäft konzentriert sich auf den Aufbau von nachhaltigen und bedeutungsvollen Beziehungen zu und für unsere Kunden. Wir sind der perfekte Gefährte, um Marketingteams dabei zu unterstützen, Kundenbeziehungen zu pflegen, dadurch ihren Umsatz wachsen zu lassen und - unabhängig von externen Marktfaktoren - zu wachsen und zu gedeihen."

Über Marigold

Marigold ist ein globaler Pionier im Bereich des Relationship Marketings und seine maßgeschneiderten, branchenspezifischen Martech-Lösungen werden von über 40.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. Mit Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent und Vuture unter einem Dach bietet Marigold die Technologie und das Know-how, das Marketer benötigen, um Kundenbeziehungen zu vertiefen, Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft wachsen zu lassen. Weitere Informationen auf MeetMarigold.com.

