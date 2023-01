Die Heizölpreise in der Schweiz, Deutschland und Österreich sind im Schnitt deutlich gesunken. In der Schweiz mit einem Minus von 1,25 Rappen pro Liter am stärksten, gefolgt von Deutschland mit einem Minus von 0,75 Cent pro Liter Heizöl. Die Angst vor einer Rezession in den USA senkt die heutigen Rohölpreise stark. Russland geht in Folge des kommenden EU-Embargos von einem Rückgang der Exporte im ...

