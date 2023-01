Berlin (ots) -Aktion gegen den Hunger appelliert gemeinsam mit 37 NGOs an die Europäische Union, sich umgehend für die Freilassung von Olivier Vandecasteele einzusetzen. Der humanitäre Helfer wird seit Februar 2022 unrechtmäßig im Iran festgehalten.Gemeinsam mit 37 NGOs aus Europa fordert Aktion gegen den Hunger die politischen Staatschef*innen der Europäischen Union auf, sich für die sofortige Freilassung von Olivier Vandecasteele einzusetzen. Der erfahrene und angesehene humanitäre Helfer ist seit fast einem Jahr unrechtmäßig im Iran inhaftiert und wird in politischer Geiselhaft gehalten.Der belgische Staatsbürger war mehrere Jahre für humanitäre Hilfsorganisationen im Iran tätig. Vor knapp einem Jahr wollte Vandecasteele dort seine Wohnung auflösen, als er am 24. Februar 2022 willkürlich von Einsatzkräften der Revolutionsgarde aufgegriffen wurde. Ein belgischer Botschafter konnte ihn vergangene Woche erstmals in seiner Zelle besuchen und beschreibt seinen Zustand als kritisch.Laut Informationen der iranischen Justizbehörde Mizan Online und der halbamtlichen Agentur Tasnim wurde er wegen Spionage und Zusammenarbeit mit einer feindlichen Regierung zu insgesamt 40 Jahren Gefängnis und 74 Peitschenhieben verurteilt. Zuvor im Dezember wurden Verhandlungen über seine Freilassung im Austausch gegen einen inhaftierten, ehemaligen iranischen Diplomaten, der beschuldigt wird, an der Vorbereitung eines Anschlags auf iranische Oppositionelle in Frankreich mitgewirkt zu haben, abgebrochen.In Anbetracht der aktuellen Situation kommt der Europäischen Union, dem weltweit zweitgrößten Geber internationaler humanitärer Hilfe, eine entscheidende Rolle zu, einen Dialog und Verhandlungen zwischen den beiden Ländern zu erwirken. Da Vandecasteele gerade einen Hungerstreik beendet hat, wäre zudem eine gründliche medizinische Untersuchung von entscheidender Bedeutung, um seine Gesundheit zu gewährleisten.Die Europäische Union hat die iranische Bevölkerung mit humanitärer Hilfe unterstützt. Auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 hat die EU 20 Millionen Euro Soforthilfe geleistet - trotz der Gefahr von Sanktionen durch die Vereinigten Staaten. 2022 hat die EU 11 Millionen Euro für humanitäre Programme bereitgestellt, die sich an die Ärmsten richten. Olivier Vandecasteele hat als humanitärer Helfer dazu beigetragen, solche Förderprogramme im Iran umzusetzen.Sein Schicksal darf der Europäischen Union nicht egal sein! Sie muss sich für den Schutz und die Sicherheit Vandecasteeles starkmachen! Gemeinsam mit 37 NGOs aus Europa fordert Aktion gegen den Hunger die Staats*chefinnen der Europäischen Union auf, sich für die sofortige Freilassung von Olivier Vandecasteele einzusetzen.Unterzeichnende Organisationen:- Accion Contra el Hambre, Spain - José Luis Maldonado, Chairman of the board- ActionAid International - Ana Alcalde, Programme and Global Engagement Director- Action Contre la Faim, France - Pierre Micheletti, Chairman of the board- ADRA Germany - Christian Molke, Chief Executive Officer- Aktion gegen den Hunger Deutschland - Cornelia Richter, Chairperson- Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. - Edith Wallmeier, Member of the Executive Board- Avocats Sans Frontiéres - Chantal van Cutsem, Executive Director- Bioforce - Bernard Sinou, Chairman- CARE Nederland - Reintje van Haeringen, Chief Executive Officer- Caritas Czech Republic - Jakub Licka, General Secretary- Christian Aid Ireland - Rev Dr Liz Hughes, Chair of the Board- Congodorpen - Jos Van Steenwinkel, President- COOPI, Cooperazione Internazionale - Claudio Ceravolo, President- Coordination Sud - France, Olivier Bruyeron, Chairman- EU-CORD - Ruth Faber, Chief Executive Officer- Finn Church Aid - Mr Tomi Järvinen, Executive Director- Handicap International / Humanity & Inclusion - Manuel Patrouillard, Global Managing Director- Handicap International Belgique, Erwin Telemans, Director Benelux- Initiatives et changement - Marina Benedik, Chief Executive Officer- International Rescue Committee - Harlem Désir, Senior Vice President for Europe- La Chaîne de l'Espoir - Anouchka Finker, Chief Executive Officer- LM International - Isabella Olsson, Head of Global Advocacy- Médecins du Monde, Allemagne/ Ärzte der Welt e.V. / Doctors of the World Germany - François De Keersmaeker, Director- Médecins du Monde, Belgique - Claire Bourgeois, Chairwoman- Médecins du Monde, France - Florence Rigal, Chairwoman of the Board- Médecins du Monde, Gréce - Chara Tziouvara, Chairwoman- Médecins du Monde, Suisse- Dominik Schmid, Chairman- Oxfam België/Belgique - Eva Smets, Executive Director- People in Need (PIN) - Simon Panek, Chief Executive Officer- Premiére Urgence Internationale - Vincent Basquin, Chaiman of the Board- Solidarités internationale, France - Antoine Peigney, Chairman of the Board- SOS Méditerranée - François Thomas, Chairman- Terre des Hommes, International Federation - Valérie Ceccherini, General Secretary- Triangle Génération Humanitaire - Véronique Valty, Chairwoman- VOICE - Dominic Crowley, President- Welthungerhilfe - Mathias Mogge, Chief Executive Officer- ZOA, Nederland - Edwin Visser, Member of Executive BoardÜber Aktion gegen den HungerAktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in rund 50 Ländern und Regionen aktiv ist und über 24 Millionen Menschen unterstützt. Seit über 40 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. Unsere rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.