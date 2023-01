EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data AG: Wechsel im Aufsichtsrat

Hermann-Josef Lamberti legt Aufsichtsratsmandat nieder / gerichtliche Bestellung von Bertram Pachaly als Ersatzmitglied

Frankfurt am Main - 19. Januar 2023 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt bekannt, dass Herr Hermann-Josef Lamberti mit Wirkung zum 17. Januar 2023 sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Das Amtsgericht Frankfurt hat mit Wirkung zum 19. Januar 2023 der gerichtlichen Bestellung von Herrn Bertram Pachaly als Ersatzmitglied gemäß § 104 AktG stattgegeben. Herr Lamberti war seit November 2020 Mitglied des Aufsichtsrats. Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data danken Herrn Lamberti für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen.



"Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Lamberti. Mit seiner umfassenden, tiefen Erfahrung und seiner exzellenten Expertise war er für ein junges Unternehmen wie Northern Data ein unschätzbarer, aktiver Ratgeber", sagt Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Northern Data AG, und erklärt weiter: "Wir begrüßen mit Herrn Pachaly einen hervorragenden Fachmann sowohl für technologische als auch strategische Fragestellungen des Unternehmens im Aufsichtsrat der Northern Data AG und freuen uns auf die Zusammenarbeit." Bertram Pachaly ist seit vielen Jahren Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsgesellschaft und eines Softwareunternehmens mit Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Fähigkeiten globaler Unternehmen der Informationstechnologie und der Life-Sciences. Schon in seinen vorherigen Tätigkeiten als Manager bei Accenture und als Lab Director bei Icon Medialab vereinigte er als Diplomphysiker und MBA in internationalen Projekten Technologie und Betriebswirtschaft. Wiederkehrende Themen waren dabei Cloud Computing, IT-Sicherheit und wertbasierter Vertrieb sowie die Umsetzung effektiver Organisationsstrukturen, zielführender Kennzahlen und virtueller Lernplattformen.



Über Northern Data: Northern Data ist davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Das multinationale Unternehmen ist dabei, sich im Bereich der GPU- und ASIC-basierten Lösungen durch die Entwicklung und den Betrieb effizienter, nachhaltiger HPC-Infrastrukturen eine Position von globaler Bedeutung zu erarbeiten. Northern Data kombiniert intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Die Northern Data Group betreibt maßgeschneiderte, große Rechenzentren sowie eigene mobile Hochleistungsrechenzentren.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

19.01.2023 CET/CEST

