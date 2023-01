Die AUTO1 Gruppe hat einen Mietvertrag für ein Produktionszentrum in Oosterhout, Niederlande, unterzeichnet, in dem Gebrauchtwagen aufbereitet werden sollen. Die Anlage umfasst eine Fläche von 3.500 m² und kann bei voller Auslastung bis zu 4.100 Fahrzeuge pro Jahr verarbeiten. Es handelt sich um das achte Produktionszentrum der Gruppe in Europa, das im zweiten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden soll. Autohero ist das B2C-Segment von AUTO1 mit guten Wachstumsaussichten aufgrund einer erwarteten Verlagerung der Autokäufer weg von traditionellen Autohäusern hin zu Online-Diensten. Zahlen zeigen, dass 15-20% der europäischen Autokäufer ihr nächstes Auto direkt online kaufen würden und Autohero ist auf dem Weg, eine beliebte und vertrauenswürdige Marke zu werden. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung für AUTO1 mit einem unveränderten Kursziel von EUR 12,00 aufgrund der guten Positionierung in den Kernmärkten, des rückläufigen Wettbewerbs und der verbesserten Wirtschaftlichkeit. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





AUTO1 GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de