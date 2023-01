Unified Loan Servicing vereinfacht die komplexe Kreditbearbeitung und das durchgängige Management des Kreditlebenszyklus; eine von mehreren Entwicklungen in den Bereichen Kreditvergabe, Handelsfinanzierung und Cash Management

GENF (Schweiz), Jan. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute die nächste Generation von Corporate Lending, seiner KI-gesteuerten Lösung zur Vergabe von Unternehmenskrediten vorgestellt, die es Banken ermöglicht, globale kommerzielle Kreditportfolios zu konsolidieren und das Servicing auf der Temenos Banking-Plattform zu vereinheitlichen.

Die Lösung vereinfacht die komplexe Kreditbearbeitung und das Lebenszyklusmanagement über alle Kreditsparten und Regionen hinweg und erfüllt damit die Anforderungen großer Tier-1- und Regionalbanken, von denen viele aufgrund unterschiedlicher Systeme und mangelnder Integration Schwierigkeiten haben, die Wachstumschancen im Bereich der Unternehmenskredite zu nutzen.

Pat O'Sullivan, IT Director, Customer Platforms bei der Allied Irish Bank, kommentierte dies wie folgt: "Mit Temenos arbeitet die Allied Irish Bank daran, die Geschäftskredite auf einer einzigen Plattform zu bündeln und eine moderne, flexible Lösung anzubieten, die allen Kunden der AIB Geschäftskredite ermöglicht. Mit Temenos konsolidieren wir unterschiedliche Systeme und beseitigen komplexe, manuelle Prozesse, was wiederum die Kosten senkt und es uns ermöglicht, schnell auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und unseren Service zu verbessern. Dies ist eines der grundlegendsten und strategischsten Programme, die bei der AIB laufen, und steht im Mittelpunkt unserer Ambitionen, die Bank umzugestalten."

Heute verwenden die meisten Banken jahrzehntealte, unterschiedliche Systeme für verschiedene Arten von Unternehmens- und KMU-Krediten, z. B. mehrere Systeme für bilaterale Kredite, für die Finanzierung von Vermögenswerten und für Konsortialkredite, was zu komplexen Arbeitsabläufen und erhöhten Wartungskosten führt.

Mit der neuen Generation der Corporate Lending-Lösung von Temenos können Banken eine breite Palette von Kredittypen effizient bedienen - von hochvolumigen bilateralen Krediten bis hin zu den komplexesten Unternehmenskrediten - mit Best-Practice-Automatisierung und Workflow für den gesamten Lebenszyklus der Kreditabwicklung in der Corporate Model Bank. Im Mittelpunkt des Kreditvergabeprozesses stehen Transaktionen und Aktivitäten, an denen viele Parteien wie Kreditnehmer und Bankmitarbeiter aus vielen Abteilungen beteiligt sind. Die Verbindungen müssen im Rahmen von Service Level Agreements (SLAs) weitergeleitet, genehmigt, verfolgt und geprüft werden. Temenos Explainable AI wird eingesetzt, um Möglichkeiten für die Automatisierung von Aufgaben und Prozessen sowie Bereiche für die Lastverteilung hochwertiger Ressourcen auf wichtige Transaktionen zu identifizieren.

Die Banken profitieren auch von einer einzigen Datenquelle für das gesamte gewerbliche Kreditportfolio und die globalen Kundeneinheiten, um einen besseren Einblick und eine bessere Berichterstattung zu erhalten und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Temenos Corporate Lending ist auf der Temenos Banking Cloud als SaaS oder für den Einsatz vor Ort oder in einer öffentlichen oder privaten Cloud verfügbar.

David O'Connell, Strategic Advisor bei der Aite-Novarica Group, erklärte: "Die wachsende Präsenz von Temenos auf dem Markt für Kreditservice bietet zusätzliche Optionen für Banken, die ihren ROI durch hervorragende Leistungen im Kreditservice steigern wollen. Nach einer Erhebung von Aite-Novarica bieten nur 32 % der kommerziellen Kreditgeber ihren Kreditnehmern einen hervorragenden Service. Die entgangene Chance ist hier beträchtlich: Finanzinstitute, die gewerbliche Kredite hervorragend betreuen, erzielen eine hohe Rendite auf die erforderlichen Investitionen, da eine hervorragende Kreditbetreuung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kreditnehmer ihr Darlehen verlängern und weniger preissensibel sind. Die Einführung der neuen Generation der Corporate Lending-Lösung von Temenos bietet zusätzliche Optionen für Banken, die eine höhere Kapitalrendite durch eine exzellente Kreditbetreuung erreichen wollen. Dies haben wir in der Vergangenheit zu selten gesehen, hoffen aber, dass wir in den kommenden Jahren mehr davon sehen werden."

Prema Varadhan, Chief Product and Technology Officer bei Temenos, kommentierte dies wie folgt: "Die Standardisierung von Prozessen in allen Bereichen der Kreditvergabe und die Automatisierung des Lebenszyklus der Kreditabwicklung sind entscheidend für die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Gewinnspannen. Mit der KI-gestützten Corporate Lending-Lösung der nächsten Generation bauen wir auf der Spezialisierung auf Unternehmenskredite auf, die wir in den letzten Jahren zu underem Portfolio hinzugefügt haben, und nutzen den Wert des offenen Plattformansatzes von Temenos, um die Integration, Konfiguration, Aktualisierung und Wartung zu erleichtern. Kunden von Temenos können darüber hinaus von leistungsstarken Funktionen für die Kreditvergabe profitieren, um die gesamte Wertschöpfungskette im Kreditgeschäft zu erschließen.

"Temenos ist einzigartig positioniert, um die Abläufe im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe zu vereinheitlichen und den Banken zu helfen, Kosten zu senken und neue Geschäfte zu gewinnen. Mit Kunden wie der Allied Irish Bank in Irland, der Commerce Bank in den USA und Al Rajhi in Saudi-Arabien ist das Firmenkundengeschäft ein wichtiger Schwerpunkt für Temenos, und wir investieren weiterhin stark in die Stärkung unseres Angebots in diesem Bereich."

Laut der Aite-Novarica Group wird die Kreditvergabe an Unternehmen mit jährlichen IT-Ausgaben in Höhe von 1,4 Mrd. USD und einem Wachstum von ca. 19 % pro Jahr in den nächsten vier Jahren weiter zunehmen1. Die kontinuierliche Expansion von Temenos im Bereich der Kreditvergabe bietet den Banken die Möglichkeit, von diesem Wachstum mit einem überzeugenden, sofort einsatzfähigen Angebot für die Kreditvergabe zu profitieren. Mit den in Temenos Infinity, der digitalen Bankenplattform, integrierten Funktionen können Banken von der Systematisierung und Standardisierung der Kreditanbahnung und -vergabe profitieren. Die Lösung für die Kreditvergabe an Unternehmen ist auch als Einzelanwendung erhältlich. Diese leistungsstarke End-to-End-Lösung für Unternehmenskredite erweitert das Angebot von Temenos im Firmenkundengeschäft erheblich und eröffnet mehr Möglichkeiten für größere Banken bei der Betreuung und Vergabe von Krediten.

Die Investitionen und Innovationen von Temenos im Firmenkundengeschäft werden von Forrester anerkannt. Dort wurde Temenos als Leader in The Forrester Wave: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 ausgezeichnet. Dem Bericht zufolge "gibt Temenos das Tempo bei den KI-gestützten Banking-Funktionen und der Anwendungsarchitektur vor", mit einer Strategie, die "keine Schwachstellen aufweist".

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir bedienen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .

