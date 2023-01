Amazon hat seine bisher größte Stellenstreichung begonnen. Sie wird letztendlich 18.000 Arbeitnehmer:innen auf der ganzen Welt betreffen. Das primäre Ziel dahinter: Kostensenkungen. Jetzt wird es ernst bei Amazon. Der Anfang Januar angekündigte Stellenabbau wird nun in die Tat umgesetzt. Der in Seattle beheimatete Onlineversandhändler begann am Mittwoch damit, die betroffenen Mitarbeiter:innen per E-Mail zu benachrichtigen, sagte Doug Herrington, der Einzelhandelschef des Unternehmens, in einem Memo, das von CNBC veröffentlicht ...

