Schwache Wirtschaftsdaten vermiesen die Rallye-Stimmung an der Wall Street. Forderungen nach weiteren Zinserhöhungen der Fed werden laut. Auch der deutsche Leitindex startet im Minus.

An der Wall Street dreht die Stimmung. Die großen Indizes beendeten am Mittwoch ihren Rallyemodus. Anleger scheinen Gewinne mitzunehmen. Der S&P 500 fiel um 1,6 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit einem Monat. Der Nasdaq 100 beendete seine siebentägige Rallye und schloss den Handelstag mit einem Minus von 1,27 Prozent.

Am Mittwoch wurden einige Konjunkturberichte in den USA veröffentlicht. So fielen laut Bloomberg die Erzeugerpreise so stark wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Auch die Einzelhandelsumsätze gingen so stark zurück wie seit einem Jahr nicht mehr. Ein nachlassender Konsum und sinkende Unternehmensinvestitionen verstärkten die Sorge, dass sich die Wirtschaft einer Rezession nähern könnte.

Von Unternehmensseite gab Microsoft den Stellenabbau von 10.000 Arbeitsplätzen bekannt, die Bank of America wies ihre Führungskräfte an, keine neuen Mitarbeiter einzustellen. Und die Kryptofirma Genesis bereitet angeblich einen Konkursantrag vor.

"Während Risikoanlagen einen positiven Start in das Jahr 2023 hatten und die Anleger durch Anzeichen einer abklingenden Inflation und einer raschen Wiedereröffnung in China ermutigt wurden, bleibt es möglich, dass die Rallye eine 'Täuschung' ist und dass die Wirtschaftsdaten letztendlich enttäuschen werden", zitiert Bloomberg den UBS-CIO Mark Haefele. Und weiter: "Der verzögerte Effekt höherer Zinsen könnte das Wachstum stärker belasten als erwartet."

Die Märkte haben langsamere Zinsschritte eingepreist. Zwei Fed-Beamte haben nun ihre Forderungen nach weiteren Zinserhöhungen wiederholt. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, sagte, die Politik sei "fast" im restriktiven Bereich, jedoch nicht ganz. "Die Politik müsse bis 2023 auf der strafferen Seite bleiben", so Bullard in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Associated Press, dass die Fed "weitermachen" müsse, sagte aber nicht, wie groß die von ihr favorisierte Zinserhöhung sein werde.

Der DAX folgt den Vorgaben aus Übersee und startet mit einem Minus von 0,5 Prozent in den Donnerstagshandel. Anleger scheinen - nach einem Anstieg von über sieben Prozent seit Jahresbeginn - Gewinne mitzunehmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion