Der Kurs der MTU-Aktie ist seit Oktober um mehr als 50% gestiegen. Dies scheint weitgehend gerechtfertigt, da das Wachstum im zivilen OEM-Geschäft aufgrund des Auftragsbestands und der steigenden Produktionsraten von Airbus und Boeing gut sichtbar ist. Legt man jedoch die mittelfristigen Prognosen als Maßstab an, so beträgt das EV/EBIT 25E das 12,5-fache, so dass die Aktien selbst auf Basis von 2025 nicht billig erscheinen. Die aktuelle Bewertung spiegelt somit die hohe Qualität des MTU-Geschäfts wider, das auf einer soliden Wettbewerbsposition und einer robusten Profitabilität in der zyklischen Luftfahrtindustrie basiert. Die Analysten von AlsterResearch stufen ihre Empfehlung auf HALTEN (von KAUFEN) mit einem unveränderten Kursziel von EUR 230,00 zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/MTU%20Aero%20Engines%20AG





