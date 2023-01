Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beendet die Corona-Verordnung am Arbeitsplatz vorzeitig. Grund sei die zunehmende Immunität in der Bevölkerung. Die Sonderregeln am Arbeitsplatz zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung laufen aus. Tatsächlich sollen sie sogar zwei Monate früher als geplant beendet werden, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. "Ich werde per Ministerverordnung die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar 2023 aufheben", gab der SPD-Politiker gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) zu ...

