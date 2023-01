Original-Research: B-A-L Germany Vz. - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu B-A-L Germany Vz.

Unternehmen: B-A-L Germany Vz.

ISIN: DE000A2NBN90



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 19.01.2023

Kursziel: EUR 2,58 (bislang: EUR 2,30)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Ankauf eines Immobilienpakets mit zweistelliger Mietrendite

Finanziert über ein Aktionärsdarlehen hat B-A-L Germany zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres seinen Bestand an Wohnimmobilien deutlich erweitert. So erhöht sich der Wohnungsbestand auf 94 von 81 (+16,0%) Einheiten und die vermietete Nutzfläche auf 4.533 m2 von 3.749 m2 (+20,9%). Bei erwarteten sinkenden Leerstandsquoten und tendenziell steigenden Nettokaltmieten wird sich die Ertragslage von B-A-L Germany nach unserer Einschätzung in diesem und dem kommenden Jahr deutlich verbessern. Wir rechnen für 2023e mit einem Anstieg der Umsätze auf EUR 0,380 Mio. (2022e: EUR 0,305 Mio., +24,7% YoY) und des Vorsteuerergebnisses auf EUR 0,069 Mio. (2022e: EUR 0,035 Mio., +98,1% YoY). Aus dem von uns für B-A-L Germany angewendeten Economic-Profit-Wertschöpfungsmodell ergibt sich auf Basis der 2024er Gewinnschätzungen ein Kursziel von EUR 2,58 je Aktie. Angesichtes eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 152,9% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Vorzugsaktien der B-A-L Germany.



B-A-L Germany hat den Ankauf eines Immobilienpakets in Sachsen, bestehend aus 13 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 750 m², abgeschlossen. Davon sind elf Wohnungen, der vermietete Teil des Immobilienpakets, bereits im Jahr 2022 wirtschaftlich übergegangen, der Erwerb der beiden unvermieteten Wohnungen wird erst im laufenden Jahr erfolgen. Nachdem Renovierung und Vermietung des Leerstands Angabe gemäß bereits veranlasst wurden, rechnen wir mit einer Vermietung des Leestands im ersten Halbjahr 2023e.

Nach Unternehmensangaben weist das Portfolio bei einem Leerstand von über 31% eine Anfangsmietrendite von mehr als 11% auf. Im vollvermieteten Zustand sollte das Immobilienpaket nach unseren Schätzungen folglich einen Mietbeitrag von mehr als EURk 50 liefern. Finanziert wurde die Akquisition aus einem Mitte 2022 aufgenommenen Aktionärsdarlehen in Höhe von EUR 0,5 Mio.



Die erstmalige Aufnahme von Fremdkapital wird einen signifikanten Anstieg des Umsatz- und Ergebniswachstums ermöglichen. So erhöht sich der Wohnungsbestand auf 94 von 81 (+16,0%) und die vermietete Nutzfläche auf 4.533 m2 von 3.749 m2 (+20,9%). Bei erwarteten sinkenden Leerstandsquoten und tendenziell steigenden Nettokaltmieten, rechnen wir mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage. In diesem Jahr sollte sich das EBT auf EUR 0,069 Mio. etwa verdoppeln. Für 2024e, wenn alle erworbenen Wohnungen erstmals ganzjährig konsolidiert werden, erwarten wir einen weiteren Ergebnisanstieg auf dann EUR 0,098 Mio.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26269.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°