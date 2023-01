Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) mit Sitz in Frankfurt am Main investiert 100.000 USD in eine SPV-Struktur (Special Purpose Vehicle als Anlagevehikel), die Anteile an der Ripple Labs Inc. (www.ripple.com) mit Sitz in San Francisco, Kalifornien (USA) hält. Es handelt sich hierbei nicht um ein Investment zum Kauf des XRP-Tokens und zunächst um keine unmittelbare Beteiligung. Ripple betreibt einen globalen Handelsplatz, der es Banken und Finanzinstituten ermöglicht, grenzüberschreitende Zahlungen in der eigenen Kryptowährung XRP in einem Bruchteil der Zeit sicher und nach eigenen Aussagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...