Hypoport 7.23% Silberpfeil60 (BLKCHN): HYPOPORT - Analyst geht von Verkaufen auf Kaufen Einer der größten Hypoport-Bären dreht seine Meinung um 180 Grad. Das dürfte der Aktie heute helfen. https://stock3.com/news/hypoport-analyst-geht-von-verkaufen-auf-kaufen-11713478 (19.01. 11:27) >> mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport Hypoport 7.23% LGRaut (20071003): The performance has been over 65% since Hypoport joined the wikifolio. Despite this positive result, I continue to maintain a positive long-term view on the business. (19.01. 10:36) >> mehr comments zu Hypoport: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...