Es sollte keinen Zweifel mehr daran geben, welchen Stellenwert Tesla in der globalen Autoindustrie einnimmt. Man muss sich dazu nur ansehen, was passiert ist, nachdem der Marktführer für E-Fahrzeuge seine Preise gesenkt hat. Das hat so ziemlich jede Autoaktie auf Talfahrt geschickt - außer der eigenen.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerIn der vergangenen Woche hat Tesla die Preise für seine Autos in den USA und Kanada um bis zu 20 Prozent gesenkt. Dank dieser Preissenkungen qualifizieren ...

