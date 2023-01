Die Analysten von Raiffeisen Research ändern ihre Empfehlung für CA Immo von Kaufen auf Halten und senken das Kursziel von 34,5 auf 32,5 Euro "aufgrund der vergleichsweise guten Performance der Aktie im Vergleich zum Gesamtimmobilienmarkt in 2022 und des aktuellen Bewertungsaufschlags von circa 30 Prozent gegenüber den Wettbewerbern", wie begründet wrid. Das Unternehmen ist nach Ansicht der Raiffeisen-Analysten strategisch gut positioniert, um auch in Zukunft eine gute Performance liefern zu können, da es weiterhin Gewinne aus der Projektentwicklung und der substanziellen Grundstücksreserve in deutschen Kernstädten erzielt. Durch die zunehmende Konzentration auf den deutschen Markt dürfte das Risikoprofil und damit die Rendite des Portfolios laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...