Ölpreise im Rückwärtsgang - US-Daten belasten

Schwache Vorgaben aus den Vereinigten Staaten haben die Ölpreise am Donnerstagmorgen unter Druck gesetzt. Maue Konjunkturdaten schüren neue Rezessionsängste. Auch das sogenannte "Beige Book" hat kein gutes Haar an der Wirtschaft gelassen.

Die US-amerikanische Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI ) verbilligt sich um rund 1,20 Prozent auf 78,80 Dollar je Barrel. Industrieproduktion und Einzelhandel in den USA enttäuschen - Beige Book trübt Stimmung zusätzlich Ein unerwartet hoher Rückgang im Einzelhandelssektor und ein Nachgeben der Industrieproduktion auf US-Boden hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks verprellt. In diesem Kontext nehmen die schwelenden Rezessionssorgen wieder an Fahrt auf.

Zudem beschäftigt Anleger ein Bericht des US-Währungshüters. Laut dem am Mittwochabend veröffentlichten "Beige Book" der Fed blicken die US-Unternehmen pessimistisch auf die Wirtschaft im Jahr 2023.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.