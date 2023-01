Unterföhring (ots) -Pokalsieger gegen Meister zum Auftakt: Am ersten Bundesliga-Spieltag 2023 empfängt RB Leipzig den FC Bayern München. SAT.1 überträgt das Top-Duell am Freitag, 20. Januar, live im Free-TV. Feiert Yann Sommer dann seine Premiere im Bayern-Trikot? Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Fieldreporter Matthias Killing berichtet ab 19:00 Uhr aus Leipzig. Als Experte analysiert der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz die Partie."Endlich wieder Bundesliga. Zeit wird's! Und mit einem Kracher des deutschen Fußballs geht's ins neue Jahr. Das wird eine hoch spannende Auseinandersetzung", freut sich "ran"-Kommentator Wolff-Christoph Fuss auf die Begegnung. "RB sieht sich als Herausforderer der Bayern im Kampf um die Meisterschaft. Um wirklich oben anklopfen zu können, werden sie die Münchner auch mal wieder schlagen müssen. Vielleicht war die Chance dazu noch nie so groß wie im Moment. Sie waren vor der Pause das formstärkste Team der Liga."In der "ran Late Night" ab 23:00 Uhr spricht Moderator Christian Düren u.a. mit Ex-Nationalkeeper René Adler über das Spiel des Abends, die Torwartsituation bei den Bayern und weitere aktuelle Fußball-Themen.Die Live-Übertragung des Bundesliga-Auftakts gibt es auch in UHD - und erstmals auch in Dolby Atmos.Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5420543