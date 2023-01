Die Aktien von Airbus konnten am Vortag bis 119,62 EUR ansteigen und damit ein neues Verlaufshoch der laufenden Aufwärtsbewegung bilden. In der Folge rutschten die Titel wieder ab und gingen am Vortag bei 118,50 EUR aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag setzt sich die Abwärtsbewegung weiter fort, die Papiere notieren aktuell im Bereich von 117,16 EUR. Am Vortag hieß es im Insight: "Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt, die Papiere von Airbus ...

